Türk üniversitelerinin tanıtılacağı "YÖK Sanal Fuarı 2022" yarın başlıyor - Son Dakika
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Türk üniversitelerinin tanıtılacağı "YÖK Sanal Fuarı 2022" yarın başlıyor

19.07.2022 16:31
Türk üniversitelerinin tanıtılacağı "YÖK Sanal Fuarı 2022" yarın başlıyor

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Türk üniversitelerini yurt dışında dijital platformda adaylara tanıtacak "Study in Türkiye YÖK Sanal Fuarı 2022" yarın başlıyor.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Türk üniversitelerini yurt dışında dijital platformda adaylara tanıtacak "Study in Türkiye YÖK Sanal Fuarı 2022" yarın başlıyor.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 20-22 Temmuz'da yapılacak fuar dolayısıyla uluslararası öğrencilere yönelik Türkçe ve İngilizce görüntülü mesaj yayımladı.

Özvar, mesajında, Türkiye'nin 182 ülkeden 260 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yaptığını ve uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "200'den fazla üniversitesi ve 40 bin civarı programıyla Türkiye yükseköğretim sistemi, dünyanın her yerindeki birçok yetenekli öğrenciye yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı eğitim sunmaktadır." ifadesini kullandı.

"Üniversite temsilcileriyle doğrudan etkileşim kurulabilecek"

Fuarın, Türkiye yükseköğretimi ve burs olanakları hakkında ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin ücretsiz alınması için eşsiz bir fırsat olduğunu vurgulayan Özvar, fuarda üniversite temsilcileriyle doğrudan etkileşim kurulabileceğini bildirdi.

Özvar, adayların, Türkiye yükseköğretim kurumlarından diploma aldıklarında kaliteli bir eğitim alacaklarına ve diplomalarının dünyanın her yerinde tanınacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Geleceğini güvence altına almak isteyen sizler için Türkiye yükseköğretim kurumları birçok fırsat sunmaktadır. Türkiye'deki üniversiteler başarılarınıza ulaşmanız için oldukça iyi imkanlara ve kaynaklara sahiptir. Türkiye yükseköğretim kurumlarında kazanacağınız beceriler ile dünya çapındaki prestijli firmalarda ve kurumlarda kolayca iş bulabileceksiniz."

Bu yıl üçüncüsü düzenleniyor

YÖK, Kovid-19 salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerini yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtmak amacıyla ilk olarak 2020'de "Study in Türkiye YÖK Sanal Fuarı" düzenledi.

Fuarın üçüncüsü bu yıl 20-22 Temmuz'da Türkiye saatiyle 08.00-20.00 arasında "http://virtualfair-yok.gov.tr"? internet adresi üzerinden yapılacak.

Program kapsamında öğrenciler ve aileleri Türk yükseköğretim sisteminin yanı sıra Türkiye tarihi, sosyal ve kültürel değerleri hakkında da bilgi sahibi olabilecek.

Fuarda, üniversitelere ait stantların yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Ulusal Ajans gibi Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasına katkı sağlayan paydaş kuruluşlara ait stantlar da bulunacak.

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Kaynak: AA

Erol Özvar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk üniversitelerinin tanıtılacağı "YÖK Sanal Fuarı 2022" yarın başlıyor - Son Dakika
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