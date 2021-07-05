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Türk üniversitenin eğitimi tescillendi; mezun mühendise Avrupa etiketi - Son Dakika

Türk üniversitenin eğitimi tescillendi; mezun mühendise Avrupa etiketi

05.07.2021 12:04
Türk üniversitenin eğitimi tescillendi; mezun mühendise Avrupa etiketi, System.String[]

2020-2023 yıllarında Altınbaş Üniversitesi'ni bitirecek bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat ve makine mühendisleri 'Avrupa Etiketi' olarak da anılan European Accredited Engineer Label (EUR-ACE) sertifikasına sahip olacak.

2020-2023 yıllarında Altınbaş Üniversitesi'ni bitirecek bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat ve makine mühendisleri 'Avrupa Etiketi' olarak da anılan European Accredited Engineer Label (EUR-ACE) sertifikasına sahip olacak.

Altınbaş Üniversitesi'nin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin dört bölümü, Avrupa standartlarında eğitim verildiğini gösteren bir belgeye sahip oldu. Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği MÜDEK tarafından verilen onay sayesinde üniversiteden mezun olacak bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat ve makine mühendisleri, Avrupa Etiketi olarak da anılan European Accredited Engineer Label (EUR-ACE) etiketine sahip olacak.

ENAEE'DEN ONAYLI SERTİFİKA

Altınbaş Üniversitesi'ni akredite eden MÜDEK, Avrupa'daki mühendislik eğitimi veren üniversitelerin kalitesini onaylayan Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (European Network for Accreditation of Engineering Education - ENAEE) tarafından Türkiye'de yetkilendirilen tek kuruluş konumunda. Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne verilen akreditasyon, 2020-2023 yılları arasında mezun olacak mühendislik öğrencileri için geçerli olacak.

Avrupa etiketi taşıma hakkı veren ENAEE akreditasyonu, üniversitelerin MÜDEK kriterlerine uyan bölümlerinin eğitim ve idari işleyiş kalitesindeki sürekliliğin de bir ölçüsü kabul ediliyor. Üniversite, MÜDEK akreditasyonunu hem uzatmayı hem de kapsamını genişletmeyi hedefliyor.


Türk üniversitenin eğitimi tescillendi; mezun mühendise Avrupa etiketi
Türk üniversitenin eğitimi tescillendi; mezun mühendise Avrupa etiketi
Türk üniversitenin eğitimi tescillendi; mezun mühendise Avrupa etiketi
Türk üniversitenin eğitimi tescillendi; mezun mühendise Avrupa etiketi
Türk üniversitenin eğitimi tescillendi; mezun mühendise Avrupa etiketi
Türk üniversitenin eğitimi tescillendi; mezun mühendise Avrupa etiketi

İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk üniversitenin eğitimi tescillendi; mezun mühendise Avrupa etiketi - Son Dakika


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