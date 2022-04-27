Türk üniversitesi araştırma ve inovasyonda dünyada ilk 500'e girdi - Son Dakika
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Türk üniversitesi araştırma ve inovasyonda dünyada ilk 500'e girdi

27.04.2022 11:42
Türk üniversitesi araştırma ve inovasyonda dünyada ilk 500'e girdi

Üniversitelerin 2016-2020 yılları arasındaki araştırma ve inovasyon faaliyetleriyle, 2021 yılı web göstergelerini değerlendiren SCImago (SIR), 2022 dünya üniversiteleri sıralamasını duyurdu.

Üniversitelerin 2016-2020 yılları arasındaki araştırma ve inovasyon faaliyetleriyle, 2021 yılı web göstergelerini değerlendiren SCImago (SIR), 2022 dünya üniversiteleri sıralamasını duyurdu. Sıralamada Doğuş Üniversitesi araştırma ve inovasyon faaliyetleriyle dünyada ilk 500 üniversite arasında yer aldı.

Üniversitelerin bilimsel performanslarının 19 farklı alanda değerlendirildiği SCImago 2022 listesi açıklandı. Sıralamada Türkiye'den 140 üniversite yer aldı. 4 bin 364 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada, Doğuş Üniversitesi araştırma ve inovasyon faaliyetleriyle dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alırken, Türkiye'de araştırma faaliyetleriyle 43'üncü, inovasyon faaliyetleriyle ise 32'nci olmayı başardı.

"TÜRKİYE'DE 23'ÜNCÜ"

Web göstergelerine göre yapılan değerlendirmede dünyanın ilk 250 üniversitesi arasında gösterilen Doğuş Üniversitesi, Türkiye'de 23'üncü oldu. 4 bin 364 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada, Doğuş Üniversitesi araştırma ve inovasyon faaliyetleriyle dünyada ilk 500 üniversite arasında yer aldı.

(İHA)

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Doğuş Üniversitesi, Üniversite, Araştırma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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