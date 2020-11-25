Türk üniversitesinden ABD ve Çin'de eğitim fırsatı - Son Dakika

Türk üniversitesinden ABD ve Çin'de eğitim fırsatı

25.11.2020 09:56
Türk üniversitesinden ABD ve Çin'de eğitim fırsatı, System.String[]

İstanbul Aydın Üniversitesi, ABD'nin prestijli yüksek eğitim kurumlarından University of North Carolina, Çin'in önemli üniversitelerinden Wuhan University ile lisans düzeyinde iş birliği geliştirdiğini duyurdu.

İstanbul Aydın Üniversitesi, ABD'nin prestijli yüksek eğitim kurumlarından University of North Carolina, Çin'in önemli üniversitelerinden Wuhan University ile lisans düzeyinde iş birliği geliştirdiğini duyurdu. İş birliği kapsamında, öğrencilerin Uluslararası Ekonomi dersinde online eğitimle uluslararası karma takımlar kurarak büyük şirketler ve stratejiler konusunda ortak projeler gerçekleştirerek, uluslararası pazarlarda iş yapabilme yeteneği kazanması hedefleniyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü, Küresel Sanal Öğrenim Ağı (Global Virtual Learning Network) adı taşıyan girişim çerçevesinde, ABD'nin prestijli yüksek eğitim kurumlarından University of North Carolina, Çin'in önemli üniversitelerinden Wuhan University ile lisans düzeyinde iş birliği yaptığını açıkladı.

ORTAK PROJE GELİŞTİRECEKLER

İş birliğiyle Uluslararası Ekonomi dersinde lisans öğrencileri, online eğitimle uluslararası karma takımlar kurarak uluslararası şirketler ve stratejiler konusunda ortak projeler gerçekleştirecek. Gruplar kendilerine uygun saatlerde online sistemlerde buluşup eldeki konuya yönelik, araştırma, bilgi ve veri paylaşımı için karşılıklı görüşmeler yapacak ve ders çıktısı olarak sunum hazırlayacak. Bu sunumlar diğer sınıf arkadaşları ve dersin eğitmenleri tarafından değerlendirilecek.

Bu uygulama ile öğrencilerin iş yaşamlarında uluslararası ortamlarda online sistemler üzerinden gerçekleşecek iş pratiklerine alıştırılması, sınır aşırı istihdam piyasasına hazırlanması ve uluslararası pazarlarda iş yapabilme yeteneklerini geliştirmesi amaçlanıyor.

YABANCI AKADEMİSYENLER ONLİNE EĞİTİMLERE KATILIYOR

İAÜ Uluslararası Ofisi yetkilileri, yurtdışında iş birliği protokolü olan üniversitelerden akademisyenleri birçok bölümde online derslere konuk edildiğini söyledi. Küresel Bağlantılar webinar'larında öğrencilerin, küresel ve bölgesel konularda uluslararası bir perspektif edindiğini farklı ülkelerden uzmanların görüşlerini öğrendiğin ve kendi akademik disiplinlerinde dünyada olan en son gelişmeleri takip edebildiğini ifade etti.


Türk üniversitesinden ABD ve Çin'de eğitim fırsatı
Türk üniversitesinden ABD ve Çin'de eğitim fırsatı

İstanbul Aydın Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Lisans, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk üniversitesinden ABD ve Çin'de eğitim fırsatı - Son Dakika


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