Türk Üreticiden Yapay Zeka Destekli, Dünyanın En Akıllı ve Lüks Yatı: Adonis

CES 2019'da ilk defa etkinlikler kapsamında bir de yat tanıtıldı. 'Sıradan' yatlardan oldukça farklı olan Adonis isimli bu yatın her köşesi yapay zeka ile desteklenip geliştirilmiş durumda. Merkezi Gebze'de bulunan Türk yat üreticisi Numarine ile Furrion isimli lüks teknolojik üretimler yapan şirketin ortak çalışması olan Adonis, fuarda görkemli yapısıyla hayli dikkat çekti.Yatın CES'te olmasını sağlayan özelliği ise Angel isimli akıllı asistanı. Yat aynı zamanda yüz tanıma, sesle kontrol, akıllı aynalar ve her yerinde bulunan dokunmatik ekranlarla gelecekteki kullanıcısına tam teknolojik bir deneyim vadediyor.24 metre uzunluğundaki yat, henüz satın alınabilecek bir ürün değil; bir tür konsept tasarım. Ancak içinde barındırdığı tüm teknolojiler ile birlikte gelecekte yalnızca otomobillerde değil, yatlarda ve gemilerde de yapay zekanın ve akıllı asistanların bolca karşımıza çıkacağının kanıtı diyebiliriz.Angel isimli akıllı asistan, yatın içerisinde konumlandırılmış hoparlörler ve her yerde bulunan, ayna görünümlü dokunmatik ekranlar ile kullanılıyor. Yolculuk süresince yüz tanıma özelliği sayesinde kişilerin surat ifadelerini değerlendirerek çeşitli hizmetler sunan Angel, aynı zamanda belirlenen rotaya dair önerilerde bulıunarak yolculuğu daha da konforlu hale getirebiliyor.Angel'in bir diğer görevi ise yatın güvenliğini sağlamak. Bu görevde ona eşlik eden bir de drone var ve bu drone aynı zamanda seyahat boyunca yolcuların fotoğraflarını, videolarını çekerek anları unutulmaz kılmak gibi bir göreve de sahip.Kısacası bir deniz yolculuğunda, belki de ihitiyacınızdan fazlasını, kusursuz şekilde sunmak için tasarlanan Adonis, henüz geliştirilmeye devam ediyor. Yatın üreticisi Furion, tüm çalışmaların 2019'un sonuna kadar tamamlanmasını bekliyor. Sonrasında ise bu devasa akıllı yat, muhtemelen milyonlarca dolar karşılığında alıcıların karşısına çıkacaktır.Bu lüks yatı merak ettiyseniz, buraya tıklayarak fotoğraflarına göz atabilirsiniz.