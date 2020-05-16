"Türk üreticiler için Suudi Arabistan pazarında ciddi fırsatlar var" - Son Dakika

"Türk üreticiler için Suudi Arabistan pazarında ciddi fırsatlar var"

TGDF Akademi'nin düzenlediği 'COVID-19 Sonrası Işık Orta Doğu'dan Yükselir mi?' Konferansı'nda Orta Doğu ve Körfez Bölgesi'nde tecrübeye sahip üst düzey yönetici Tolga Sezer, yatırım ve iş fırsatlarına dair değerlendirmeler yaptı.

TGDF Akademi'nin düzenlediği 'COVID-19 Sonrası Işık Orta Doğu'dan Yükselir mi?' Konferansı'nda Orta Doğu ve Körfez Bölgesi'nde tecrübeye sahip üst düzey yönetici Tolga Sezer, yatırım ve iş fırsatlarına dair değerlendirmeler yaptı.


Al Safi Danone CEO'su Tolga Sezer, TGDF Akademi'nin düzenlediği 'COVID-19 Sonrası Işık Orta Doğu'dan Yükselir mi?' Konferansı'nın konuğu oldu. Orta Doğu ve Körfez Bölgesi ile ilgili deneyimlerini aktaran Sezer, COVID-19 sürecinin bölgeyi nasıl etkilediğini ve Türkiye'deki üreticilerin değerlendirebileceği önemli fırsatları anlattı.


"COVID-19 tam anlamıyla bir devrim"


COVID-19'u 'Tam anlamıyla bir devrim' olarak nitelendiren Sezer, "Pandeminin kimsenin risk haritasında yer aldığını zannetmiyorum, herkes hazırlıksız yakalandı. Bu nedenle içinden geçtiğimiz dönemde ilk öğreti, pandeminin gerçek olması.


İkinci önemli nokta da dijitalleşmenin önemli. Bu platformları kullanamayan şirketler çok zorlandılar. Üçüncü nokta da sağlık. Önümüzdeki dönemde iletişimde ve ürünlerde sağlık konsepti, sağlıklı ürünler çok büyük önem arz edecekler.


Bu konsepti bünyesinde barındıran şirketler önemli bir avantaj sağlayacak. Dördüncü olarak bu bir kabuğa çekilme dönemi denebilir. Birçok tüketici ve aile kabuğuna çekildi. Bu bir travma olarak da tanımlanabilir. Tüketici davranışları da bundan etkilenecek.


Otorite tanımına da dikkat etmemiz gerekiyor. Artık otoritenin yeni bir tanımı olacak. Şu anda Orta Doğu'da haber kanallarından, ajanslardan ziyade Hükümetin ve Bakanlıkların Twitter hesapları takip ediliyor" diye konuştu.


"Türk üreticilerin pazara girmesi için önemli fırsatlar var"


Suudi Arabistan'ın petrol fiyatları ve COVID-19 nedeniyle ekonomik açıdan çok farklı bir döneme girdiğini söyleyen Sezer, şunları aktardı:


"Bölgede bazı ekonomik tedbirler alındı. Bir ay içerisinde yüzde 5 olan KDV'nin yüzde 15'e çıkarılacağı açıklandı. Gıda tedariki konusundaki stratejiler gözden geçirilecek. Bunu yaparken de sürdürülebilir aksiyonlar almayı hedefliyorlar. Bu sürecin Türkiye'deki üreticiler için önemli fırsatlar yaratacağını düşünüyorum. Bölgenin Türk üreticisine bakışı olumlu. Artık Türkiye'ye daha da farklı bir gözle bakmak zorundalar. Burada büyük bir potansiyel var. İş hacmi çok farklı noktalara gelebilir.


Mesela Suudi Arabistan'da büyük sayıda hayvan ithalatı yapmayı düşünmüyorlar. Bunun yerine et ticaretine entegre olup, buradan hazır et ithalatını hedefliyorlar. Bu önemli bir örnek.


Önümüzdeki dönemde tarım, katma değerli üretim, sağlıklı ürünler, organik çok önemli olacak. Türk üreticisinin sırtını sıvazlamak, bu fırsatlar için cesaretlendirmek lazım. Önümüzdeki dönemde iş hacmi enteresan boyutlara gelecek.


Burada doğru kişilerle iş yapmak lazım. Bir bilene mutlaka sormakta fayda var. Doğru kişi, doğru ortak ve doğru işbirliğinin çok daha uzun ömürlü sonuçlar vereceğini düşünüyorum."


"Tüketici taleplerindeki değişim izlenmeli"


Körfez Bölgesinde ve dünya genelindeki tüketicilerle ilgili de enteresan değişiklikler olduğundan söz eden Sezer, şunları ekledi:


"COVID-19 sonrasında tüketici ihtiyaçlarında neler değiştiğine bakmamız gerekiyor. Kesinlikle tüketicinin bir güven talebi var. Bu çok ciddi bir şekilde ortaya çıktı. Sağlıklı ürünlere de çok ciddi bir yönelim söz konusu.


Bağışıklığı destekleyen birtakım ürün ve konseptlere de ciddi bir talep var. Organikte de büyük bir fırsat var. Önümüzdeki dönemde tüketiciler ürünlerde ekstra bir güvenlik beklentisi içerisinde olacak. Ambalaj güvenliği ve hijyen kontrollerinin daha üst düzeyde gerçekleşmesi söz konusu olabilir." - İSTANBUL

Tolga Sezer, Orta Doğu, Körfez, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 03:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Türk üreticiler için Suudi Arabistan pazarında ciddi fırsatlar var' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı         
21:24
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı         
21:17
Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu         
21:14
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı         
20:58
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız         
20:52
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak? Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı         
19:40
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı         
19:35
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı         
19:29
Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti         
19:18
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı         
18:54
Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum         
18:45
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti         
18:31
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar         
18:26
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı         
17:46
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz         
17:42
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı         
17:39
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var         
17:30
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı         
17:28
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı         
17:16
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı         
17:11
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı         
17:06
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek         
16:56
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı         
16:35
Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi         
16:29
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur         
16:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek         
16:11
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı         
15:52
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 21:51:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Türk üreticiler için Suudi Arabistan pazarında ciddi fırsatlar var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]