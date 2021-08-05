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Türk üretimi iç çamaşırı için 119 ülkeden 2 bin 200 alıcı geldi - Son Dakika

Türk üretimi iç çamaşırı için 119 ülkeden 2 bin 200 alıcı geldi

05.08.2021 21:43

Türk üretimi iç çamaşırı için 119 ülkeden 2 bin 200 alıcı geldi Hedef 100 milyon dolar ciro İstanbul Yeşildirek'te düzenlenen Linexpo Sokak Festivali, İspanya'dan Tanzanya'ya kadar geniş bir coğrafyadan, 119 ülkeden gelen iç giyim alıcılarını buluşturdu.

Türk üretimi iç çamaşırı için 119 ülkeden 2 bin 200 alıcı geldi

Hedef 100 milyon dolar ciro

İSTANBUL - İstanbul Yeşildirek'te düzenlenen Linexpo Sokak Festivali, İspanya'dan Tanzanya'ya kadar geniş bir coğrafyadan, 119 ülkeden gelen iç giyim alıcılarını buluşturdu.

Avrupa'dan Çin'e kadar uzanan bölgenin en büyük üretim üssü olan ve bünyesinde 500'e yakın iç giyim firmasını barındıran Eminönü Yeşildirek semti, 3 - 6 Ağustos tarihleri arasında Linexpo Sokak Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, iç giyim sektöründe düzenlenen ilk sokak festivalinin etkinliği daha anlamlı kıldığını söyledi. Salgın nedeniyle küresel tedarik zincirinde ve ticarette yaşanan aksaklıkları anlatan Gülle, Türkiye'nin bu süreçten alnının akıyla çıktığını, son aylarda ihracatın artmaya devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin yıllık bazda 200 milyar dolarlı rakamlara 14 yılda ulaştığını, 300 milyar dolarlı rakamlara ulaşmanın bu kadar uzun sürmeyeceğini kaydederek, bunun en fazla 5 yıl alacağını vurgulayan İsmail Gülle, "Büyük adımlar cesaretle başlar. Geçen yıl ihracatını en çok artıran sektörlerden olan iç giyim ve çorap sektörünün başarılarının devam edeceğini düşünüyoruz. Bu yıl iç giyim ve çorap ihracatında 1 milyar dolarlık rakamın geçileceği sözü verildi" dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe ise birlik olarak ortaya konulan projelere ellerinden gelen desteği vermek için çalıştıklarını ve festivale de katkı sunduklarını belirterek, böyle bir dönemde bu tarz bir organizasyonu yapmanın cesaret isteyeceğini söyledi. Hazır giyim sektörünün ülke ekonomisine ve ihracatına sunduğu katkıdan bahseden Gültepe, iç giyimde bu rakamın 700 milyon dolara yaklaştığını bildirdi. Gültepe, "İç giyimcilerden dijitalleşmelerini, beşinci ve altıncı bölgelere yatırım yapmalarını istiyorum. Sektörün daha farklı noktaya gelmesini istiyorsak sürdürülebilirlik, dijitalleşme, çevre dostu üretim ve Anadolu'ya yatırım önemli" diye konuştu.

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Kanpolat, "Hedefimiz, Yeşildirek'te 6 sokakta başlattığımız bu festivali geliştirerek İstanbul'un 6 önemli tekstil merkezine yaymak. İstanbul'u dünyanın en büyük açık hava fuarına dönüştürmek" dedi.

New York ve Sidney'e yeni ofisler

Geniş bir ürün gamını bünyesinde barındıran iç giyim sektörünün, yeni pazarlara ulaşarak ihracatını artırması için pek çok projeyi hayata geçireceklerini belirten Nazım Kanpolat şöyle devam etti:

"17 milyar dolarlık hazır giyim sektöründe yüzde 4'lük bir paya sahip olan iç giyim sektörü özellikle pandemi sürecinde büyüme gösterdi. 2020 yılında hazır giyim sektöründe yüzde 3.3 oranında bir azalma söz konusu olurken, iç giyim yüzde 2.2 oranında arttı. Bu rakam 2021 Ocak-Mayıs tarihleri arasında yüzde 4.4'e yükseldi. Yaklaşık 150 bin kişilik bir istihdama sahip olan sektörümüzün en önemli üretim üssü Eminönü Yeşildirek, bünyesindeki 500 firma ile Avrupa ve Çin arasındaki bölgenin en büyük iç giyim üretim kapasitesini oluşturuyor. Bu güçle yeni pazarlar yaratarak ihracatımızı artırabilmek için New York ve Sidney ofislerimizi devreye sokuyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerle Made In Turkey markasını dünyanın her noktasına ulaştırmak istiyoruz."

Hedef 100 milyon dolar ciro

"Hedefimiz üyelerimizin satış potansiyelini artıracak projeler gerçekleştirmek olacak" diyen Nazım Kanpolat, ilgili bakanlıkların da desteğini alarak yurt dışı çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi. Dünya pazarında bilinen önemli iç giyim markalarının satın alınması veya lisans anlaşması yapılması suretiyle Türkiye'deki üretici firmalara katma değerli ürün satış imkanı sağlanacağını belirten Kanpolat, " Rusya'nın ve Avrupa'nın en önemli iç giyim üreticileri festival kapsamında İstanbul'a geldi. 10'a yakın dünya markası, üretim görüşmeleri için şu anda İstanbul'da. Yeşildirek'in canlanması ve uluslararası ticaretin artması için yaptığımız sokak festivalinin 100 milyon dolarlık bir ciro yaratmasını hedefliyoruz" dedi. Nazım Kanpolat, konuşmasında en büyük destekçileri İHKİB başta olmak üzere tüm çözüm ortaklarına teşekkürlerini sundu.

Açılış töreni sonrasında protokol üyeleri ve katılımcılar eşliğinde oluşturulan kortej, festival alanına dönüştürülen Yeşildirek sokaklarında katılımcı firmaları ziyaret etti. Festivalin açılış galası ise İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde teknede düzenlenen pijama defilesi eşliğinde yapıldı.

Türk üretimi iç çamaşırı için 119 ülkeden 2 bin 200 alıcı geldi
Türk üretimi iç çamaşırı için 119 ülkeden 2 bin 200 alıcı geldi
Türk üretimi iç çamaşırı için 119 ülkeden 2 bin 200 alıcı geldi
Türk üretimi iç çamaşırı için 119 ülkeden 2 bin 200 alıcı geldi

İstanbul, Tanzanya, dolar, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk üretimi iç çamaşırı için 119 ülkeden 2 bin 200 alıcı geldi - Son Dakika Ekonomi


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