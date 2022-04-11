Türk üretimi ilaçların satılmaya başlandığı Gürcistan'da ilaç fiyatları düştü - Son Dakika
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Türk üretimi ilaçların satılmaya başlandığı Gürcistan'da ilaç fiyatları düştü

11.04.2022 14:26
Türk üretimi ilaçların satılmaya başlandığı Gürcistan'da ilaç fiyatları düştü

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, yüksek kaliteli Türk ilaçlarının ülke pazarına girmesiyle en çok talep edilen 200 çeşit ilaçta fiyatların yüzde 60 ila 70 düştüğünü bildirdi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, yüksek kaliteli Türk ilaçlarının ülke pazarına girmesiyle en çok talep edilen 200 çeşit ilaçta fiyatların yüzde 60 ila 70 düştüğünü bildirdi.

Garibaşvili, başkent Tiflis'te başkanlık yaptığı Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan önce yaptığı açıklamada, ilaç fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürcistan'da oldukça yüksek olan ilaç fiyatlarının düşürülmesi yönünde sağlık sektörünün temsilcileriyle aktif çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Garibaşvili, çözüm olarak geçen aylarda Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçları getirmeye başladıklarına dikkati çekti.

Garibaşvili, "Çok kaliteli ve ucuz ilaçlar üreten Türkiye pazarının açılması ve ilaçların getirilmeye başlanmasıyla artık en çok talep edilen 200'e yakın ilacın yüzde 60-70 civarında daha ucuz alınması mümkün. Biz buna odaklandık." ifadelerini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Gürcistan, Türk, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk üretimi ilaçların satılmaya başlandığı Gürcistan'da ilaç fiyatları düştü - Son Dakika


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