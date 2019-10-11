Son Dakika Haberleri: Türk ürünleri, İsveç'te Türk marketleriyle geniş kitlelere ulaşıyor
Son Dakika Güncel Türk ürünleri, İsveç'te Türk marketleriyle geniş kitlelere ulaşıyor

Türk ürünleri, İsveç'te Türk marketleriyle geniş kitlelere ulaşıyor

30 dakika önce

İsveç'te 28 yıldır yaşayan Türk girişimci Muhittin Taylı, ülkeni mega marketlerinden birini Stockholm'ün Vallingby semtinde açtı.

Türk ürünleri, İsveç'te Türk marketleriyle geniş kitlelere ulaşıyor, System.String[]

İsveç'te 28 yıldır yaşayan Türk girişimci Muhittin Taylı, ülkeni mega marketlerinden birini Stockholm'ün Vallingby semtinde açtı. Türk girişimci Muhittin Taylı'nın sahibi olduğu marketle Türk ürünleri, İsveç'te geniş kitlelere ulaşıyor.


Türk girişimci Muhittin Taylı, Stockholm'ün Vallingby bölgesinde 3 şubeye ulaştı. Üç şubeye erişen "Matvarlden" marketler zinciri 2017 yılında 2 bin 500 market arasında ülkenin en iyi marketi seçilmişti. Her biri futbol sahası büyüklüğünde olan marketler serisini ülke geneline yayarak toplamda 10 şubeye ulaşmayı hedefleyen iş adamı Muhittin Taylı, 48 ülkeden gıda ithalatı yaptıklarını, 'Matvarlden'lerle adeta bulunmayan bir gıda ürünü olmadığını, marketlerin zengin gıda ürünlerine sahip olduğunu söyledi.


Öte yandan Taylı birçok Türk ürünlerini ithal ederek İsveçlilerle buluşturduklarını belirtti.


Dün gerçekleştirilen üçüncü şubenin açılışına Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Emre Yunt ve eşi Figen Yunt da katıldı.


Kaliteli olan her türlü Türk ürününe 'Matvarlden'lerde vereceklerini dile getiren Taylı, bu konuda bir birim kurduklarını söyledi. Son sistem raf sistemleriyle yapılan 'Matvarlden' marketler zincirlerinde yüzlerce çalışan bulunuyor. - STOCKHOLM

Stockholm, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:41 Kaynak: İHA
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