Türk ürünlerine "çatı marka" geliyor
26 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türk ürünleriyle ilgili uluslararası bir çatı marka kurma hedefimiz var. Yüksek kalite yerli ve milli ürünleri yurt dışında sergileme, bunlar için talep oluşturma ve söz konusu ürünleri yüksek fiyatla satmayı planlıyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "Türk ürünleriyle ilgili uluslararası bir çatı marka kurma hedefimiz var. Yüksek kalite yerli ve milli ürünleri yurt dışında sergileme, bunlar için talep oluşturma ve söz konusu ürünleri yüksek fiyatla satmayı planlıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:13
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