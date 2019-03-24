Son Dakika Haberleri: Türk ürünlerine "çatı marka" geliyor

Türk ürünlerine "çatı marka" geliyor

26 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türk ürünleriyle ilgili uluslararası bir çatı marka kurma hedefimiz var. Yüksek kalite yerli ve milli ürünleri yurt dışında sergileme, bunlar için talep oluşturma ve söz konusu ürünleri yüksek fiyatla satmayı planlıyoruz" dedi.

Türk ürünlerine
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türk ürünleriyle ilgili uluslararası bir çatı marka kurma hedefimiz var. Yüksek kalite yerli ve milli ürünleri yurt dışında sergileme, bunlar için talep oluşturma ve söz konusu ürünleri yüksek fiyatla satmayı planlıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:13 

Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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