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DUBAİ-TÜRK ÜRÜNLERİNE DUBAİ'DE YOĞUN İLGİ - Son Dakika

DUBAİ-TÜRK ÜRÜNLERİNE DUBAİ'DE YOĞUN İLGİ

08.11.2021 13:00

Dubai'de düzenlenen şekerleme, tatlı, atıştırmalık ürünler fuarı Yummex Middle East 2021'e İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) info stant ile katılım sağladı.

Dubai'de düzenlenen şekerleme, tatlı, atıştırmalık ürünler fuarı Yummex Middle East 2021'e İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) info stant ile katılım sağladı. Türkiye'den 40 firmanın yer aldığı fuarda, İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, 'Burada birçok ülkeden katılımcı var, ilgi yoğun, bizim ürünlerimizin tanıtımı için çok iyi bir pazar' dedi.

Dubai'de her yıl düzenlenen şekerleme, tatlı, atıştırmalık ürünler fuarı Yummex Middle East 2021, 40 ülkeden 180'den fazla firmaya ev sahipliği yapıyor. Fuara bu yıl İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) ile birlikte Türkiye'den 40 firma katıldı. Afrika, Asya, Avrupa, Çin ve Güney Amerika ülkelerinden 20 bin ziyaretçinin katılması beklenen fuar, 9 Kasım'a kadar devam edecek.

TÜRK ÜRÜNLERİNİN TANITILMASI İÇİN İYİ BİR PAZAR YERİ

Fuarın, pandemiden sonra ilk kez düzenlendiği için önemli olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç, şekerleme fuarında güçlü bir katılım olduğunu söyledi.

Türk ürünlerine ilginin arttığını gözlemlediğini ifade eden Kılıç, 'Bu fuarlar bölgedeki üretici ve alıcıları buluşturması bakımından önemli bir rol oynuyor. Bölgeden kasıt sadece Ortadoğu değil, Afrika ve Asya'yı da buna katmakta fayda var. Hatta Avrupa'nın bile geldiğini görüyoruz, Çin'den de güçlü bir katılım oluyor. Bizim ürünlerimizin tanıtılması için iyi bir pazar yeri. Burada İHBİR gibi kuruluşlarımızın yaptığı çalışmaların büyük bir önemi var' dedi.

'BU BÖLGEYE İHRACAT YAPAN 5'İNCİ ÜLKEYİZ'

Son 5 yıldır fuara destek verdiklerini belirten İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, 'Burada ürünlerimizi tanıtıyoruz. İHBİR olarak bin 600 üyemizden burada katılımcı olan firmalarımız var. Çeşitli şovlarla ürünlerimizin tanıtımını yapmaktayız. Türkiye'deki üreticiler için Ortadoğu Bölgesi önemli bir pazar. Çikolata şekerleme grubu, makarna-un grubu ve diğer gıda ürün grupları ile birlikte biz dünyada bu bölgeye ihracat yapan 5'inci ülkeyiz, bu yüzden bizim için önemli bir potansiyel. Rakam olarak yıldan yıla artan bir potansiyelimiz var. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam edecek' ifadelerini kullandı.

FİRMALAR 20 BİN ZİYARETÇİ İLE BULUŞACAK

Fuara Türkiye'den 40 firmanın katıldığını dile getiren Soyyiğit, 'Yoğun bir ilgi var. Katılımcı firmalarımız da bu durumdan mutlu. Farklı coğrafyalara ürettikleri ürünleri satabilme potansiyelini elde etmiş durumdalar. Afrika pazarından, Asya pazarında, Pasifik ülkelerden ziyaretçiler var. Avrupa ve Güney Amerika bölgelerinden de ziyaretçiler bu fuara geliyor. 20 bin ziyaretçi bekleniyor' diye konuştu.

Soyyiğit, Türkiye'nin ürün çeşitliliğinin fazla, kalitesinin yüksek olduğunu ve müşterilerin istediği tonajda ürünü uygun şekilde alabileceğini de belirterek, dünyanın her yerinde büyük gıda fuarlarına katıldıklarını söyledi.

FUARLAR ÜRETİCİLERE OLUMLU SONUÇ GETİRİYOR

Düzenlenen fuarlarla, Türkiye'den kilogram bazında artışlar olduğunu ifade eden Soyyiğit, 'İHBİR farklı pazarlarda aktivitelerde bulunuyor. Son zamanlarda Güney Amerika ülkelerini ve Uzakdoğu'yu hedeflemiştik, bunlar ciddi anlamda sonuç getiriyor. Türkiye'den kilogram bazında artışlar oldukça fazla. Dolayısıyla üye firmalarımızın yapılan organizasyonları daha iyi takip ettiğini, katılım gösterdiklerini görüyoruz. Biz kadın girişimcilerimize de ihracat yapmaları için ciddi destekler sunuyoruz' dedi.

'GÜZEL İHRACAT HABERLERİYLE DÖNMEK İSTİYORUZ'

Fuara katılan İHBİR üyesi kadın girişimci Şerize Hatun Genel Müdürü Gülsüm Üstün ise, 'Biz daha çok yöresel ürünler üretiyoruz. Reçel grubu, kahvaltılık soslar grubu ve çorba grubumuz var. Süt grubumuz da var ve yöresel olduğumuz için ürün yelpazemiz biraz geniş. Bunların daha çok doğal, katkısız, koruyucu maddesiz olmasına ve yöremizin, Türkiye'nin damak tadına, lezzetine uygun olan ürünlerimizi buraya tanıtmak için geldik. Daha önce fuarları ziyaretçi olarak tecrübe etmiştik. İHBİR'in bize vermiş olduğu destek tartışılmaz. Bakış açımız değişti, stantlarımızda ürünlerimizi anlatıyoruz. Kadınlara vermiş oldukları destek için de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah almış olduğumuz siparişlerle, güzel ihracat haberleriyle döneriz. Pandemi olmasına rağmen ilgi oldukça yoğun, gelen herkes de ne istediğini biliyor' diye konuştu.

DUBAİ-TÜRK ÜRÜNLERİNE DUBAİ'DE YOĞUN İLGİ
DUBAİ-TÜRK ÜRÜNLERİNE DUBAİ'DE YOĞUN İLGİ
DUBAİ-TÜRK ÜRÜNLERİNE DUBAİ'DE YOĞUN İLGİ
DUBAİ-TÜRK ÜRÜNLERİNE DUBAİ'DE YOĞUN İLGİ
DUBAİ-TÜRK ÜRÜNLERİNE DUBAİ'DE YOĞUN İLGİ
DUBAİ-TÜRK ÜRÜNLERİNE DUBAİ'DE YOĞUN İLGİ
DUBAİ-TÜRK ÜRÜNLERİNE DUBAİ'DE YOĞUN İLGİ

İstanbul, Türkiye, Dubai, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DUBAİ-TÜRK ÜRÜNLERİNE DUBAİ'DE YOĞUN İLGİ - Son Dakika


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