Son Dakika Haberleri: Türk Üssüne Saldıranlar Cezalandırılacak"

Türk Üssüne Saldıranlar Cezalandırılacak"

1 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Duhok'un Şeladize ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait üs bölgesine yapılan saldırının arkasında provokatörlerin olduğunu ve bunu yapanların cezalandırılacağını bildirdi.

Türk Üssüne Saldıranlar Cezalandırılacak
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Duhok'un Şeladize ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait üs bölgesine yapılan saldırının arkasında provokatörlerin olduğunu ve bunu yapanların cezalandırılacağını bildirdi.

IKBY Hükümeti, Irak'ın kuzeyinde Türk askerlerinin konuşlandığı üs bölgesine bugün gerçekleştiren saldırıya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, "Saldırının arkasında provokatörler var ve cezalandırılacaklar." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, olay hakkında ilgili kurumlarla detaylı soruşturma yürütüleceği vurgulandı.

IKBY Hükümeti'nin provokatif olayda ölü ve yaralıların olmasından üzüntü duyduğu aktarılan açıklamada, ailelere başsağlığında bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı da saldırıya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üs bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiği, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiği duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:58 Kaynak: AA

Irak Bölgesel Yönetimi, TSK, Güncel
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