Türk usta 5 metrelik kokoreçle Guinness'i zorlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk usta 5 metrelik kokoreçle Guinness'i zorlayacak - Son Dakika

Türk usta 5 metrelik kokoreçle Guinness'i zorlayacak

6 saat önce

Başkentte bir esnaf, Guinness Dünya Rekorları'na girmek için 5 metre uzunluğunda kokoreç yaptı.

Türk usta 5 metrelik kokoreçle Guinness'i zorlayacak, System.String[]

Başkentte bir esnaf, Guinness Dünya Rekorları'na girmek için 5 metre uzunluğunda kokoreç yaptı.

Kokoreççi Zakir Akgün, rekor denemesine ilişkin yaptığı açıklamada, 1994'ten beri yürüttüğü mesleğinde bir ilke imza atmak istediğini söyledi.

Guinness Dünya Rekorları için en uzun pide, Adana kebap, lahmacun gibi denemelerin yapıldığını dile getiren Akgün, "Araştırmalarımıza göre, dünyanın en uzun kokorecine ilişkin daha önce bir deneme yapılmamış. Bizim yaptığımız ilk olacak." dedi.

Dünyanın en uzun kokorecini yapmak için öncelikle imalatçı ile görüştüklerini anlatan Akgün, "İmalatçımız altyapıyı hazırladı. Önce parça parça değil tek parça şiş imal edildi. Sadece 7-8 kişi, 5-6 gün boyunca kokorecin şişe sarılması için çalıştı. Hazırlanan kokoreç, dükkana tırla getirildi. Kokorecin pişirileceği ocak da kendi tasarımımız ve o da tek parça olarak imal edildi. Böylece 5 metre uzunluğunda, 70-80 kilogram ağırlığında, dünyanın en uzunu olduğu iddiasında bulunduğumuz kokoreci hazırlamış olduk." diye konuştu.

"Guinness nezaretinde de rekor denemesi yapacağız"

Guinness yetkililerinin, rekor denemesinin yapıldığı günkü etkinliğin videosunu istediğini aktaran Akgün, ilgilenmeleri halinde onların nezaretinde aynı rekor denemesini tekrar yapacaklarını belirtti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da etkinlikte kokoreç kesti.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ambulansla çarpışan araç, telefon direği halatına asılı kaldı
Kadınlar Günü gezisinden dönen otobüs şarampole uçtu: 39 yaralı Adana'da dolmuş şoförü başından vurularak öldürüldü Minibüs şoförü öldürüldü, yolcular dehşeti yaşadı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 22:27:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk usta 5 metrelik kokoreçle Guinness'i zorlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]