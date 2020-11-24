Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Fırat: "Fazla uyumak diyabet riskini artırıyor" - Son Dakika

Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Fırat: "Fazla uyumak diyabet riskini artırıyor"

24.11.2020 11:01
Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Fırat:

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, az uyumanın olduğu gibi çok fazla uyumanın da zararları olduğunu belirterek, "Fazla uyumak baş ağrısı, yorgunluk, sürekli uyku hali yapıyor, depresyon, diyabet, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor.

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, az uyumanın olduğu gibi çok fazla uyumanın da zararları olduğunu belirterek, "Fazla uyumak baş ağrısı, yorgunluk, sürekli uyku hali yapıyor, depresyon, diyabet, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor." dedi.

Göğüs hastalıkları uzmanı Fırat, AA muhabirine, uyku süresi kişiden kişiye değişse de erişkin bir kişinin ortalama 6-8 saat arası uyuması gerektiğini söyledi.

Bu sürede kaliteli uykunun olması gerektiğine dikkati çeken Fırat, "Uyku süresince bizler uyuyor olsak da vücudumuz uyumaz, hücreler yenilenmeye, tamir edilmeye devam eder. Bizi birçok şeye karşı dirençli kılan unsurlar uyku sırasında üretilir, gün içinde ise bunlar tüketilir." ifadesini kullandı.

Düzenli uykunun sağlıklı olmak için önemli olduğuna vurgulayan Fırat, insan ömrünün üçte birini geçirdiği uyku süresinin kaliteli olmasının ertesi günkü enerjisini ve performansını direkt etkilediğini anlattı.

Fırat, sağlıklı uykunun önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Uyku saatimize yakın yapılan egzersizler, geç saat yenilen ağır akşam yemekleri, düzensiz yatılan uyku saatleri, yatak odamızda televizyon seyretmek veya uyku öncesi cep telefonuyla uzun süre ilgilenmek o geceki uyku kalitemizi kötü etkileyen etkenlerdir. Oda sıcaklığının optimal düzeyde olması da çok önemlidir. Yaz aylarında sıcaktan uyunamaması gibi kış aylarında da soğuk ortamlarda uyunamaz. Yatak odasının ideal ısısı 20-22 derece olmalıdır."

Kışın gündüzlerin kısalıp, gecelerin uzadığını anımsatan Fırat, bunun gün içerisinde uykuyu alamamışçasına yorgun ve uykuya meyilli dolaşmaya neden olabildiğini dile getirdi.

"Fazla uyumanın hiçbir faydası yok"

Fırat, ışığın uykuda önemli bir faktör olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkma kısıtlamalarının geldiği bu salgın günlerinde de uyku düzenine dikkat etmek gerekiyor. Işık olmadığı için sabah kalkmakta zorlansak da kış mevsimi ya da nasıl olsa hafta sonu diye uzun süre uyumamak gerekiyor. Az uyumanın olduğu gibi çok fazla uyumanın da zararları var. Fazla uyumak baş ağrısı, yorgunluk, sürekli uyku hali yapıyor, depresyon, diyabet, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor. Yani fazla uyumanın hiçbir faydası yok. İdeal olan, kişinin yaşına göre uygun saat uyuması. Uykuya geçememe durumunuz varsa yatmadan önce ılık duş alın, yoğurt veya muzlu süt tüketin."

Şeker Hastalığı, Depresyon, Fırat, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Fırat: 'Fazla uyumak diyabet riskini artırıyor' - Son Dakika


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