Türk Uzman: ABD'deki Silahlı Saldırılar Sosyal ve Psikolojik Çöküşün Açık Sonucu

Önde gelen bir Türk güvenlik uzmanı, Amerikan idealizminin anlatıldığı kadar doğru olmadığını, Amerikalıların çok genç yaşlardan itibaren çeşitli sorunlarla mücadele ettiğini ve artan ırkçılığın da bu sorunlardan biri olduğunu söyledi.

İSTANBUL, 7 Haziran (Xinhua) -- Önde gelen bir Türk güvenlik uzmanı, ABD'de artan silahlı şiddet eylemleri ve kişisel silahlanmanın "korkunç bir sosyal ve psikolojik çöküşün" açık bir sonucu olduğunu söyledi. Kariyerinin bir döneminde Genelkurmay Başkanlığı'nın istihbarat birimine de başkanlık eden emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Xinhua'ya yakın tarihte verdiği demeçte, Amerikan vatandaşlarının Amerika'nın liberal ekonomisi yüzünden artan bir dizi sosyal soruna karşı savunmasız kaldığını söyledi.

Pekin, "ABD'de çok parlak bir hayat var gibi görünüyor, çünkü bu konuda herkese mükemmel iş fırsatları sağlamak gibi bazı vaatlerde bulunuyorlar" dedi. Ancak Pekin, Amerikan idealizminin anlatıldığı kadar doğru olmadığını, Amerikalıların çok genç yaşlardan itibaren çeşitli sorunlarla mücadele ettiğini ve artan ırkçılığın da bu sorunlardan biri olduğunu söyledi. Pekin "Bir başka deyişle, ülkedeki sosyal koşullar dışarıdan çok iyi görünse de çok sayıda evsiz var, birçoğu eğitime erişemiyor ve yaklaşık 10 milyon kişi açlık sınırında" dedi. Pekin'e göre birçok Amerikalının, özellikle de çocukların "psikolojisi korkunç durumda". Pekin, birçok çocuğun nefretle dolu olduğunu ve intikam arzusuyla büyüdüğünü söyledi ve "sonunda da bir patlama noktası geliyor ve bu tür şeyler (silahlı saldırılar) oluyor" diye ekledi. Pekin, toplumsal düzenin ve liberal ekonominin acilen yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altını çizerek, insanların devlet tarafından gözetilmesine ve korunmasına büyük ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde kasabasındaki Kent Meydanı'nda, bir okulda düzenlenen silahlı saldırının kurbanları için yas tutan insanlar, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

Pekin'in görüşüne göre, 19 çocuk ve iki öğretmenin öldürüldüğü Teksas'taki okula yönelik son toplu silahlı saldırı, son yirmi yılda artan sayıda silahlı saldırıların ne ABD hükümeti ne de ABD iki partili sistemi tarafından önlenemediğini ortaya koydu. Pekin'in görüşü, ABD haber sitesi The Intercept tarafından yakın zamanda yayınlanan bir yorumda yankılandı. Sitedeki görüş yazısında, ülkede "katliam kanıtları aktif olarak bastırılırken yüksek düzeyde şiddete pasif bir şekilde tolerans gösterildiğine" dair bir Amerikan anormalliğini ortaya çıkardı. Yazıda, Amerikan şiddetinin ölçeğinin tamamen yanlış şekillerde dehşet verici olduğuna dikkat çekildi.

Pekin, bireysel silah şirketleri ve savunma sanayisi şirketleri de dahil olmak üzere silah lobilerinin ABD seçim sisteminde çok aktif ve güçlü olduğuna ve seçim kampanyalarında partilere büyük miktarlarda para bağışladığına inandığını belirtti. Pekin'e göre, silah endüstrisinin baskısı kişisel silahlanma sorununu çözümsüz kılıyor. Pekin ayrıca, ABD'deki silah sahibi olma oranlarının başka hiçbir yerde görülmemiş bir düzeye ulaştığını ve gelecekte daha dramatik olayları ateşleyebileceğini söyledi.