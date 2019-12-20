Türk uzmanlar, Azerbaycanlı öğrencileri zararlı bağımlılıklar konusunda bilgilendirdi - Son Dakika
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Türk uzmanlar, Azerbaycanlı öğrencileri zararlı bağımlılıklar konusunda bilgilendirdi

7 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'daki üniversite öğrencileri için "zararlı bağımlılıkla mücadele etkinlikleri" başlattı.

Türk uzmanlar, Azerbaycanlı öğrencileri zararlı bağımlılıklar konusunda bilgilendirdi, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'daki üniversite öğrencileri için "zararlı bağımlılıkla mücadele etkinlikleri" başlattı.

Türk Yeşilayı'nın Azerbaycan faaliyetlerini yürüten Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele İçtimai Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde Hazar Üniversitesi ve Azerbaycan Üniversitesi'nde tütün ve uyuşturucu başta olmakla zararlı alışkanlıklarla mücadele konulu konferans ve karikatür sergileri düzenlendi.

"Bağımlı Olma, Özgür Ol" başlığı altında düzenlenen etkinlikler kapsamında Dünya Sağlık Örgütü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder ile Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Coşkunol, gençlere bağımlılıklar ve zararlı alışkanlıkların psikolojik, sosyal ve tıbbi boyutları ile zararlı alışkanlıklarla mücadele hususunda sunumlar yaptı.

Etkinlikler kapsamında tütün, uyuşturucu, alkol, kumar, teknoloji başta olmak üzere çeşitli bağımlılık temalarını konu alan karikatürler sergilendi, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Ergüder, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, örf ve geleneklerin Azerbaycanlı gençleri madde ve sigara bağımlılığından koruduğunu ama küresel tütün endüstrisinin burada da aktif faaliyet gösterdiğini söyledi.

Coşkunol da sigara ve alkol kullanımının artmasının gençlerde madde kullanımının da artmasına neden olduğunu kaydetti. Coşkunol, madde kullanım oranının azaltılması için sigara ve alkol kullanımının da azaltılması ve gençlerin bu konuda sürekli olarak eğitilmesi gerektiğini vurguladı.

Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele İçtimai Birliği Başkanı Zaur Orucov ise zararlı bağımlılıklarla mücadele ettiklerini ve Türk Yeşilayı'nın bu konudaki tecrübesini Azerbaycan'da da uygulamaya çalıştıklarını belirtti.

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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