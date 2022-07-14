Türk Uzmanlar, Ukrayna'daki Tahılın İhracatı Konusundaki Görüşmeler Sonrası Temkinli Ama Umutlu

İSTANBUL, 14 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna'da sıkışan geniş tahıl rezervlerinin ihracatı, gıda ve tedarik zincirlerine yönelik küresel kaygıların arttığı bir dönemde, Çarşamba günü Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler arasında gerçekleşen tahıl görüşmelerinin odak noktasındaydı. Türkiye Savunma Bakanlığı toplantıdan sonra yaptığı açıklamada temel ilkelere ve Ukrayna tahılının nakledilmesine dair bazı teknik meselelere yönelik anlaşmaya varıldığını kaydetti. Uzmanların verdiği bilgiye göre, Ukrayna'daki kriz nedeniyle 20 milyon ton tahılın silolarda beklediği tahmin edilirken, her geçen gün çürüme riskinin artması nedeniyle bu tahılların yerine ulaşmasına yönelik çabalar zamana karşı bir yarış haline geldi.

Deneyimli gazeteci ve coğrafi stratejist Barış Doster, teknik ve askeri görüşmeler en nihayetinde siyasi hamlelere yol açarken sabırlı olma gerekliliğine dikkat çekti. Xinhua'ya konuşan Doster, gıda enflasyonu konusundaki küresel kaygıların alevlendirdiği artan uluslararası baskının siyasi oluşumları harekete geçmeye iteceğini ve orta vadede soruna yönelik bir çözüm sağlayacağını söyledi. Deneyimli gazeteci, "Artan kaygı ve küresel toplumun beklentisi tabii ki katılan tarafların liderliğinden etkilenecektir" diye konuştu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre Ukrayna dünyada en çok buğday ve tahıl ihraç eden ülkeler arasında bulunuyor ve az gelişmiş ülkelerin birçoğu da buna ihtiyaç duyuyor. Denizcilik jeopolitiği konusundaki uzmanlığıyla bilinen emekli Amiral Cihat Yaycı, Ukrayna'da sıkışan tahılın hala dünyadaki artan gıda enflasyonunun en önemli sebeplerinden biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Yaycı, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Eğer bu (Ukrayna'da yetişen) buğday bir şekilde teslim edilemezse gıda enflasyonu daha da artacak ve bu durumun belirli ülkelerde açlık ile iç çatışmaya yol açma olasılığı var. Gıda meselesi başka şeye benzemez" dedi. "Burada yaklaşık 20 milyon ton tahıldan bahsediyoruz" diyen Yaycı, "Eğer taraflar çok fazla ön koşulla gelir ve görüşmeler kilitlenirse bu tahılın bir kısmı çürüyebilir ve bu da bir gıda krizi ile daha fazla enflasyona yol açabilir" yorumunda bulundu. Öte yandan Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Ukrayna ve Rus delegasyonlarının gelecek hafta tüm detayları gözden geçirmek için yeniden Türkiye'de buluşacağını ve resmi belgelerin imzalanacağını söyledi. Bakan, "Gelecek toplantıda daha net bir sonuç çıkması bekleniyor" dedi.