Türk uzmanlardan koronavirüsle ilgili dikkat çeken uyarılar - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Türk uzmanlardan koronavirüsle ilgili dikkat çeken uyarılar - Son Dakika

Türk uzmanlardan koronavirüsle ilgili dikkat çeken uyarılar

35 dakika önce

Çin'de ortaya çıkan ve 362 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsle ilgili Türk uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. NTV'de yayınlanan Pasaport programına konuşan uzmanlar koronavisrüsle ilgili açıklamalarda bulundular.

Türk uzmanlardan koronavirüsle ilgili dikkat çeken uyarılar, System.String[]

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:19 
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