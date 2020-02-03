Türk uzmanlardan koronavirüsle ilgili dikkat çeken uyarılar - Son Dakika
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Türk uzmanlardan koronavirüsle ilgili dikkat çeken uyarılar
35 dakika önce
Çin'de ortaya çıkan ve 362 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsle ilgili Türk uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. NTV'de yayınlanan Pasaport programına konuşan uzmanlar koronavisrüsle ilgili açıklamalarda bulundular.
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3.02.2020 21:54:45. #1.13#
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