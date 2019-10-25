Son Dakika Haberleri: Türk uzmanlardan Özbek görevlilere standardizasyon eğitimi
Son Dakika Güncel Türk uzmanlardan Özbek görevlilere standardizasyon eğitimi

Türk uzmanlardan Özbek görevlilere standardizasyon eğitimi

13 dakika önce

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Özbekistan Standartları Enstitüsüyle iş birliğinde Özbek görevliler için eğitim semineri düzenledi.

Türk uzmanlardan Özbek görevlilere standardizasyon eğitimi, System.String[]

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Özbekistan Standartları Enstitüsüyle iş birliğinde Özbek görevliler için eğitim semineri düzenledi.

Seminerde, TSE Eğitim Koordinasyon ve Planlama Müdürlüğünde görevli Türk eğitmenler, Özbekistan'ın çeşitli vilayetlerinde bulunan devlet ve özel kuruluşların kalibrasyon laboratuvarlarında görevli 30 Özbek uzmana, laboratuvarlarla risk yönetimi, belirsizlik ölçümü, test ve kalibrasyon yeterliliği için genel şartlar, validasyon ve verifikasyon metotları gibi konularda 5 gün boyunca eğitim verdi.

Seminerin ardından Özbekistan Standartları Enstitüsü Genel Müdürü Gayrat Gaziyev, TSE Özbekistan Temsilcisi Hüseyin Selçuk Selimoğlu, TİKA Taşkent Program Koordinatör Yardımcısı Metin Köklü ve Türk eğitmen Serhat Canpolat Özbek kursiyerlere sertifikalarını sundu.

Gaziyev, sertifika töreninde, Türkiye'nin standardizasyon konusunda büyük deneyime sahip olduğunu, bundan dolayı Özbek uzmanların Türk eğitmenlerce eğitilmesine önem verdiklerini söyledi.

Bu seminerin Özbek uzmanların deneyimlerinin daha da artmasına katkıda bulunacağını vurgulayan Gaziyev, Türk tarafıyla yapılan mutabakat kapsamında şimdiye kadar Türk eğitmenlerce 3 seminerin düzenlendiğini, 6 eğitim seminerinin daha yapılmasını planladıklarını anlattı.

Selimoğlu da Özbekistan Standartları Enstitüsü ile Özbek uzmanların eğitimine yönelik iş birliklerinin giderek geliştiğini dile getirerek, eğitime yönelik desteklerinin süreceğini kaydetti.

Türk Standartları Enstitüsü, Özbekistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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