Türk Uzmanlardan Özbekistan'da Çalışma Hayatı Semineri

Türk uzmanlar, Özbekistan İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı görevlilerine çalışma hayatı ve güvenliğine ilişkin eğitim semineri düzenledi.

Türk uzmanlar, Özbekistan İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı görevlilerine çalışma hayatı ve güvenliğine ilişkin eğitim semineri düzenledi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇAŞGEM) uzmanları, Özbekistan İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı yönetici ve uzmanlarına eğitim semineri verdi.





Aralarında ÇAŞGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak'ın da bulunduğu uzmanlar, Özbekistan İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı yönetici ve uzmanlarına, çalışma hayatı, sosyal güvenlik uygulamaları ve prim yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim müfredatları, istihdam meseleleri, kayıt dışı ile mücadele, mesleklerin belgelendirilmesi ve mesafeli eğitim konularında bilgi paylaşımında bulundu.



ÇAŞGEM görevlisi üç uzmanın katılımıyla 3 gün devam eden eğitim seminerine, 25 Özbek yönetici ve uzman katıldı.



Seminerin kapanışında konuşan Özbekistan İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanı 1. Yardımcısı Erkin Muhiddinov, Türkiye'nin çalışma ve istihdam konularında önemli deneyime sahip olduğunu kaydederek Türk uzmanların bu alandaki tecrübeleri sayesinde, kısa bir sürede mevcut açıklarını kapatmak ve daha da ilerlemek istediklerini söyledi.



Öte yandan Şenocak, Özbekistan İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanı 1. Yardımcısı Erkin Muhiddinov ile bir araya geldi.



Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özbek yöneticilerden oluşan bir gruba, daha önce Ankara'da "İstihdam Artırıcı Politikalar" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği" konularında eğitim verildiğini anımsatarak bunun ardından Özbek heyetinin, kendilerini eğitim semineri için Taşkent'e davet ettiğini kaydetti.



Abdurrahim Şenocak, eğitim seminerinin yanı sıra Özbek yetkililerle görüşmelerinde durum tespiti yaparak Özbek tarafının ihtiyaç duyduğu alanları tespit ettiklerini aktararak bu iş birliğinin ileride de gelişerek devam edeceğini sözlerine ekledi.

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