Türk VALORANT ajanı Fade'in ilk görüntüsü sızdırıldı - Son Dakika
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Türk VALORANT ajanı Fade'in ilk görüntüsü sızdırıldı

Son Güncelleme: 19.04.2022 10:04

Çıkışını dört gözle beklediğimiz Türk VALORANT ajanı Fade yapılan bir sızıntı ile resmi olarak olmasa da ilk kez görücüye çıktı.

Riot Games'in rekabetçi FPS oyunu VALORANT dünyanın dört bir yanında pek çok oyuncu tarafından sevilen en popüler yapımlardan. Her biri farklı yeteneklerle donanmış ajanlara ev sahipliği yapan oyunda bu ajanlar dünyanın farklı köşelerinden geliyorlar. Meksika, Fas, Kore ve Almanya gibi çok çeşitli ülkelerin ajanlarının yanına yakın zamanda ise bir Türk ajan eklenecek. Riot Games'in ilk sinyallerini lokum, Türk kahvesi ve nazar boncuğu içeren bir görselle verdiği Türk VALORANT ajanı Fade'in nasıl görüneceği de yapılan bir sızıntı sonucunda ilk kez ortaya çıktı.

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TÜRK VALORANT AJANI FADE'DEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

VALORANT cephesinden yaptığı isabetli sızıntıları ile bildiğimiz ValorLeaks hesabı tarafından yayınlanan görselde Türk ajan Fade'i ilk kez kanlı canlı görüyoruz. Ajanın ellerindeki kına ile yapılmış gibi duran desenler, her iki gözünün de Ankara kedisi gibi farklı renklerde olması gibi detaylar da ajan üzerinde titizlikle çalışıldığının kanıtlarından. Türk ajan Fade henüz Riot Games tarafından resmi olarak tanıtılmamış olsa da karakterimizin sızdırılan fotoğraftaki ajan olduğuna neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Zira daha önce karakterin yeteneklerini tanıtan bir görselde de karakterimizin eli görünüyordu, bu iki görsel birbirini tamamlar nitelikte.

Türk VALORANT ajanı Fade'in ilk görüntüsü sızdırıldı

Türk VALORANT ajanı Fade için artık nefesler tutulmuş durumdayken ajanın ilk resmi tanıtım videosunun da yakın zamanda resmi olarak yayınlanması bekleniyor. Bakalım Türk oyuncuların uzunca bir zamandır bekledikleri ajan topluluğun beğenisini kazanmayı başarabilecek mi?

Türk VALORANT ajanı Fade'in ilk görüntüsü sızdırıldı
Kaynak: SaveButonu
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Son Dakika Gamegar Türk VALORANT ajanı Fade'in ilk görüntüsü sızdırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk VALORANT ajanı Fade'in ilk görüntüsü sızdırıldı - Son Dakika
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