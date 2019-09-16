"Türk vatandaşı olan Ahıska Türklerinin sayısı 40 bini aştı"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, 40 bini aşkın Ahıska Türkü'nün Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Bilecik'te ziyaretlerde bulunan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DATÜB'ün 9 ülkedeki Ahıska Türklerine hizmet veren bir kuruluş olduğunu söyledi.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Türkiye'ye gelen Ahıskalılarla ilgili özellikle son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Uçar, "Vatandaşlık başvurusu kabul edilenlerin sayısı 40 bini aştı, 20 binden fazla kişinin de işlemleri devam ediyor. Türkiye'ye gelip de halen başvurularını yapmayan kardeşlerimizin de yaptırmaları bekleniyor." dedi.

"Nerede bir Ahıska Türkü varsa oradayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahıska Türklerine tam anlamıyla hamilik yaptığını anlatan Uçar, "Tüm bakanlıklar da yakından ilgilendi. Türkiye'de 10 ilde temsilcilik ve ofislerimiz var. Nerede bir Ahıska Türkü varsa oradayız ve orada olacağız." diye konuştu.

Uçar, geçen marttan itibaren Ahıska Türklerine uzun dönem ikametgah izni tanındığını hatırlattı.

Bunun kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Uçar, "Uzun dönem ikamet hakkı olanların, aynı zamanda bir vatandaş kadar hakkı var Türkiye'de işlemlerini yapmak için." ifadesini kullandı.

"Anma etkinlikleri düzenleyeceğiz"

Fuat Uçar, Ahıska Sürgünü'nün 75'inci yılı nedeniyle kasımda anma etkinlikleri düzenleneceğini de dile getirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ortaklığıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma programı gerçekleştireceklerini bildiren Uçar, "Bir de sembolik olduğu için Gürcistan'da Ahıska'da sürgünü anma programı yapacağız." dedi.

Öte yandan, Uçar, Vali Bilal Şentürk ile İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün de aralarında bulunduğu kurumların yöneticilerini ziyaret etti.