Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek - Son Dakika Spor

Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yaptığı başvuru onaylanan ABD'li basketbolcu Shane Larkin, ismini değiştirmeyeceğini duyurdu.

Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yaptığı başvuru onaylanan ABD'li basketbolcu Shane Larkin, ismini değiştirmeyeceğini duyurdu.

Anadolu Efes forması giyen 27 yaşındaki Larkin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adımı değiştirdiğim yönündeki tüm haberler yanlış. Türk vatandaşlığında da ismimi kullanmaya devam edeceğim." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, geçen hafta, Larkin'in ABD vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığını aldığını ve A Milli Basketbol Takımı'nın formasını giyme hakkını elde ettiğini açıklamıştı.

Shane Larkin, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı
İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor TSK destekli SMO, Esed askerlerini taşıyan konvoyu havaya uçurdu MetroPOLL Araştırma son anket sonucunu duyurdu! İşte yeni partilerin oy oranı

Son Dakika Haberleri
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 21:02:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]