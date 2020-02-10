Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek

Türkiye Basketbol Federasyonu, geçen hafta, Larkin'in ABD vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığını aldığını ve A Milli Basketbol Takımı'nın formasını giyme hakkını elde ettiğini açıklamıştı.

Anadolu Efes forması giyen 27 yaşındaki Larkin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adımı değiştirdiğim yönündeki tüm haberler yanlış. Türk vatandaşlığında da ismimi kullanmaya devam edeceğim." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yaptığı başvuru onaylanan ABD'li basketbolcu Shane Larkin , ismini değiştirmeyeceğini duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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