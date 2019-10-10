"Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına aldı"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü çok büyük bir bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına aldı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü çok büyük bir bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına aldı" dedi.
(İHA)
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