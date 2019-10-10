Son Dakika Haberleri: "Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına aldı"
Son Dakika Güncel 'Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına aldı'

"Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına aldı"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü çok büyük bir bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına aldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü çok büyük bir bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına aldı" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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