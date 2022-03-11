Türk vatandaşı Ukraynalı annenin 4 yaşındaki kızıyla savaştan kaçış yolculuğu - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle, yaşadığı Donetsk kentini terk ederek Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki eşinin yanına gitmek için yola çıkan Ukraynalı Anna Erkılıç, kızı Alissa ile 4 gün süren yolculuğun ardından ulaştığı Romanya-Ukrayna sınırından İstanbul'a gönderildi.

Türk vatandaşı da olan Erkılıç, 4 yaşındaki kızı Alissa ile yaşadığı Ukrayna'nın Donetsk kentini savaş yüzünden terk etmek zorunda kaldı.

Gebze'deki Türk vatandaşı eşinin yanına dönmek için 7 Mart'ta yola çıkan Erkılıç, 4 gün süren yolculuğun ardından Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçti.

Anna Erkılıç, bölgedeki Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ekipleri ile Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) görevlilerinden, Türkiye'ye gitmek için yardım istedi. Erkılıç ve kızı Alissa, UMKE Sahra Hastanesi'nde bir süre misafir edildi ve sağlık taramasından geçirildi.

Sınırda bulunan Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği İçişleri Müşavirleri, anne ve kızı için harekete geçerek, Dışişleri Bakanlığı koordinesinde Ukrayna'dan tahliye edilen ve Romanya üzerinden İstanbul'a geçecek Türk vatandaşlarını taşıyan otobüstekilerle irtibat kurdu.

Anna Erkılıç ve kızı, kısa süre sonra bölgedeki AFAD çadırı önünde sınırdan geçen otobüse bindirilerek Türkiye'ye uğurlandı.

"Bütün dünya için barış istiyorum"

Erkılıç, İstanbul'a hareketinden önce AA muhabirine, Donetsk'te yaşadığı bölgenin yakınlarında çatışmalar olduğunu ve birkaç gün kızıyla evinin bodrumunda kaldıklarını söyledi.

Ardından bölgeden ayrılarak Romanya sınırına geldiklerini, burada Türk yetkililerin kendisiyle ve kızıyla yakından ilgilendiğini anlatan Erkılıç, İstanbul'a dönmesi için gerekenlerin yapıldığını dile getirdi.

Gebze'de yaşayan eşinin yanına gideceği için büyük mutluluk duyduğunu belirten Erkılıç, "Bütün dünya için barış istiyorum. Bu savaş bitsin artık. Sadece bizim için değil, herkes için iyi şeyler istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin kendilerine sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti aktaran Anna Erkılıç, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Kızımla çok mutlu olduk. Türk yetkililer bizim için her şeyi yaptı. Ben eşimin, kızım da babasının yanında yaşayacak." diye konuştu.

Anna Erkılıç ve kızı Alissa'nın da bulunduğu otobüs, AFAD görevlerinin gıda yardımı sağlamasının ardından İstanbul'a doğru yola çıktı.