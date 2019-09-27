Son Dakika Haberleri: Türk vatandaşına ait kuaförün tavanı çöktü: 3 yaralı
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Türk vatandaşına ait kuaförün tavanı çöktü: 3 yaralı

1 saat önce

Almanya'nda bir Türk'e ait kuaför salonunun tavanı çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Türk vatandaşına ait kuaförün tavanı çöktü: 3 yaralı, System.String[]

Almanya'nda bir Türk'e ait kuaför salonunun tavanı çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Bina, çökme sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Almanya'nın Köln şehrinde bir Türk'e ait kuaför salonunun henüz belirlenemeyen bir nedenle tavanı çöktü. Bina, çökme sonucunda kullanılamaz hale gelirken tavanın çöktüğü sırada içeride bulunan 3 kişi yaralandı. Bina, olayın ardından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından tavanın neden çöktüğü konusunda inceleme başlatıldı.

(İHA)

Almanya, Kuaför, Köln, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:20 Kaynak: İHA
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