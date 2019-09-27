Türk vatandaşına ait kuaförün tavanı çöktü: 3 yaralı
1 saat önce
Almanya'nda bir Türk'e ait kuaför salonunun tavanı çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:20 Kaynak: İHA
Almanya'nda bir Türk'e ait kuaför salonunun tavanı çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Bina, çökme sonucunda kullanılamaz hale geldi.
Almanya'nın Köln şehrinde bir Türk'e ait kuaför salonunun henüz belirlenemeyen bir nedenle tavanı çöktü. Bina, çökme sonucunda kullanılamaz hale gelirken tavanın çöktüğü sırada içeride bulunan 3 kişi yaralandı. Bina, olayın ardından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından tavanın neden çöktüğü konusunda inceleme başlatıldı.
(İHA)
Müşterilerine 10 GB internet hediye eden Türk Telekom, Twitter'da yeniden trend oldu Son dakika: İBB binasında hareketlilik! İmamoğlu'yla görüşmek isteyen kişi binanın arka bölümünden tırmanarak içeri girdi İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD tüm yaptırımların kaldırılmasını teklif etti Süleyman Soylu'nun adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı