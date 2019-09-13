Son Dakika Haberleri: Türk vatandaşını gasp eden taksici Kiev'de yakalandı
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Türk vatandaşını gasp eden taksici Kiev'de yakalandı

9 dakika önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e turist olarak giden Türk vatandaşını gasp eden taksi şoförü yakalandı.

Türk vatandaşını gasp eden taksici Kiev'de yakalandı, System.String[]

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e turist olarak giden Türk vatandaşını gasp eden taksi şoförü yakalandı.


Kiev 9 Numaralı Şehir Savcılığından yapılan açıklamada, seyahat amaçlı olarak şehre gelen Türk vatandaşını bıçakla tehdit ederek üzerindeki para ve değerli eşyayı gasp ettiği bildirilen taksi şoförünün yakalandığı belirtildi. Türk vatandaşını gasp ettikten sonra Solomenska semtinde taksiden atan kişinin daha önce de sabıkasının bulunduğu, üzerinden olayda kullandığı bıçak ile gasp ettiği para ve değerli eşyaların çıktığı bildirildi.


Taksici hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. - KİEV

Kiev, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:20 Kaynak: İHA
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