Türk vatandaşının Polonya'da 22 bin liraya aldığı otomobile bakın - Son Dakika
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Otomobil

Türk vatandaşının Polonya'da 22 bin liraya aldığı otomobile bakın

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Polonya'da yaşayan bir Türk vatandaşı 600 Euro'ya (22 bin 661 TL) aldığı arabasını videoya alıp sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede viral olan gönderinin altına "Türkiye'de imkansız olan bir şey başarmış en azından" şeklinde yorumlar yapıldı.

23.08.2024 09:49
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Son dönemlerde sosyal medyadan paylaşılan ilginç videolar kervanına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın kahramanı Polonya'da yaşayan bir Türk vatandaşı...

600 Euro'ya yani yaklaşık 22 bin 500 liraya aldığı otomobili videoya alıp sosyal medyadan paylaşan genç, hem söyledikleriyle hem de satın aldığı araçla adından söz ettirmeyi başardı.

"BURADA 400 BİN İSTERLER"

Kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına " Türkiye'de imkansız olan bir şey başarmış en azından", "Benim ev kiram", "Burada bu arabaya 400 bin isterler", "Pahalıya almışsın çünkü bu arabayı orda çöpe atıyorlar", "Şaşıracak bir şey yok Almanya'da da park yerleri olmadığı için bu tarz arabaları hediye bile ediyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Türk vatandaşının Polonya\'da 22 bin liraya aldığı otomobile bakın

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Son Dakika Otomobil Türk vatandaşının Polonya'da 22 bin liraya aldığı otomobile bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Ali yildirim: Senelik ödediğin taşıt sigortasını, ödediğin yıllık vergiyi de yazar mısın ? 42 96 Yanıtla
    Emir Kozcu: Bizimkinden azdır emin ol 0 0
  • Ali yildirim: Avrupa’da bu araba için ödediği yıllık taşıt vergisi ve zorunlu araç sigortasi bu aracın 2 katı. Arkadaş onu belirtmemiş 28 52 Yanıtla
    Gökmen Karaçay: tabi Türkiye'de sigorta bedava 0 0 serkan keskin: ali bos yapiyosun hala ali 0 0 tayfun müstecep: Türkiye daha önde dimi!!! Doğru söylüyorsun.... 0 0
  • Aykut Gülşen: Almanya kıskanıyor Avrupa kıskanıyor Euro 37 lira. 73 7 Yanıtla
    tolga karabulut: 37 DEĞİL 38,10 OLDU YAYINLANANA KADAR 39 OLUR :d 0 0
  • agrasif laz: kal orda tutan yok 17 33 Yanıtla
  • Salih Akinci: Türkiye’deki insanlara göre kelepir. Ama Avrupa yaşam standartına göre bildiğin çöp. Ve arkadaş aslında güzel bir kazıklanmış. Türkiye’deki vatandaşlara Algı yapabilmek adına bir de video çekmiş. Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde o aracın fiyatı 100-250 Euro arası. Hatta belki de hediye olarak bile alabilirsin. Çünkü o aracı çöpe atmaya kalkışsan , 200 Euro civarı para ödersin. 23 21 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türk vatandaşının Polonya'da 22 bin liraya aldığı otomobile bakın - Son Dakika
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