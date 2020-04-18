Türk vatandaşlar Yunanistan'daki karantina gemisinden tahliye ediliyor - Son Dakika

Yunanistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alınan gemideki Türkler karantina süresinin dolmasının ardından ülkeye dönüyor.



Yunanistan'ın Pire Limanı'nda korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınan "Eleftherios Venizelos" adlı gemi 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından bugün tahliye ediliyor.



Mart ayının başında 160'ı Türk, 182'si yabancı uyruklu mürettebat ile İspanya'ya gitmek üzere İzmir Çeşme Limanı'ndan ayrılan Türk şirketinin kiraladığı Yunan bandıralı gemi, 65'i Türk 120 kişide korona virüs bulgusuna rastlanmasının ardından karantinaya alınmıştı.



Türk vatandaşları Yunanistan'dan Türkiye'ye getiren otobüsün gece saatlerinde İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmesi bekleniyor. - ATİNA