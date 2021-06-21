Türk vatandaşları, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyecek - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye 'den çıkışları sonlandırılacak.

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