Son Dakika Haberleri: Türk vatandaşları bir Afrika ülkesine daha kapıda vizeyle girebilecek
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Türk vatandaşları bir Afrika ülkesine daha kapıda vizeyle girebilecek

54 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone, Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması başlattı.

Türk vatandaşları bir Afrika ülkesine daha kapıda vizeyle girebilecek, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone, Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması başlattı.

Sierra Leone İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke için kapıda vize uygulaması başlatıldı.

Açıklamada, "Hükümetin bir taahhüdü olarak turist ya da yatırımcı olarak ülkeye gelmek isteyenler kapıda vize uygulamasıyla ülkeye giriş yapabilirler" ifadesi kullanıldı.

Kapıda vize uygulamasından Türkiye'nin yanı sıra Schengen ülkeleri, ABD, İngiltere, İran, BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Japonya, Güney Kore, Norveç ve İsrail de faydalanabilecek.

Sierra Leone, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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