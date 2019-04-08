Türk Vatandaşları Bosna Hersek'te Sahte Diplomatik Pasaportla Yakalandı

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bulunan havalimanında sahte pasaportla ülkeden çıkış yapmaya çalışan 8 Türk vatandaşı yakalandı.

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bulunan havalimanında sahte pasaportla ülkeden çıkış yapmaya çalışan 8 Türk vatandaşı yakalandı.



Bosna Hersek Sınır Polisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan'da Tuzla'dan Baden-Baden'e yapılan uçuş öncesi gerçekleştirilen pasaport kontrolü sırasında Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bazı diplomatik ve hususi pasaportların sahte olduğunun tespit edildiği aktarıldı.



Konuyla ilgili Tuzla Kanton Savcılığının bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada, sahte pasaportla yakalanan şahısların Güvenlik Bakanlığına bağlı Yabancılar Şubesine teslim edildiği ve sahte pasaportlara el konulduğu bildirildi.



Açıklamada, gözaltına alınan şahısların kimlik bilgilerine dair detaylara yer verilmedi.



Türkiye'ye vize uygulamayan Bosna Hersek'e umuma mahsus pasaportla giriş yapan Türk vatandaşları, buradan sahte pasaportlarla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kaçmaya çalışıyor. Özellikle 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında, bazı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının bu yola başvurdukları biliniyor.

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