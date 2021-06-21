İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, eski kimlikle Yavru Vatan'a gidiş dönemi son buluyor.
30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.
Söz konusu tarihten itibaren KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Türk vatandaşları, eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemiyor! Uygulama 30 Haziran itibarıyla başlayacak - Son Dakika Ekonomi