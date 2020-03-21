Türk vatandaşları Kırklareli'ndeki yurtlara bugünden itibaren yerleştirilecek - Son Dakika
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Türk vatandaşları Kırklareli'ndeki yurtlara bugünden itibaren yerleştirilecek

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında belirlenen Kırklareli'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 2 yurt dışından dönmek isteyen Türk vatandaşlarını bugün itibariyle 14 gün boyunca gözlem altında tutmak için ağırlamaya başlayacak.

Türk vatandaşları Kırklareli'ndeki yurtlara bugünden itibaren yerleştirilecek, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında belirlenen Kırklareli'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 2 yurt dışından dönmek isteyen Türk vatandaşlarını bugün itibariyle 14 gün boyunca gözlem altında tutmak için ağırlamaya başlayacak.


Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs (Covid-19) salgınında ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için başvurulan birçok tedbire ilave olarak yurt dışından dönen vatandaşlar için önlemler devam ediyor. Bu kapsamda Kırklareli'ndeki Hundi Hatun ve Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurtları yurt dışından dönen Türklerin kalması için hazırlandı.


Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Kırklareli Valiliği, yurtların bugün itibariyle yurt dışından dönen Türkleri ağırlamaya başlayacağını duyurdu. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamanın devamı şöyle:


"Yurt dışından dönen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem ve izleme kapsamına alınarak takip edilmesinin önem arz ettiğinden, bahisle planlı olarak yurt dışından getirilen vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 gün süreyle gözlem ve izlemeye alınması gerekmektedir. Tüm ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de bu kapsamda her türlü önlem ve tedbirlerin alınması amaçlı, Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu ve Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurtlarımızda hazırlıklar yapılmış, Valimiz Sayın Osman BİLGİN, tüm yurtlarımızda denetlemelerde bulunarak tedbir ve önlemlerle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de en üst düzeyde alınan tedbir ve önlemlerin ardından, yurt dışından ülkemize gelmek isteyen Türk vatandaşlarımız bugün itibariyle tedbir amaçlı 14 gün süre ile ilimizde misafir olacaktır. Tedbir amaçlı 14 gün ilimizde belirlenen yurtlarda misafir olacak vatandaşlarımız daha sonra kendi evlerine uğurlanacaktır. Bu kapsamda kendi vatandaşlarımızı önlem amaçlı misafir edeceğimiz 14 gün boyunca Kırklareli halkının sağduyulu olacağı inancıyla, konu hakkında asılsız, yalan ve psikolojimizi bozmak isteyen art niyetli haber ve yorumlara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KIRKLARELİ

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:50 Kaynak: İHA

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