Türk vatandaşları Odessa'dan tahliye ediliyor - Son Dakika
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Türk vatandaşları Odessa'dan tahliye ediliyor

26.02.2022 18:40

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Odessa kentinde mahsur kalan Türk vatandaşlarını taşıyan araç, Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Odessa kentinde mahsur kalan Türk vatandaşlarını taşıyan araç, Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna'nın Odessa kentinde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Ukrayna'nın Odessa Başkonsolosluğu önünden kalkan otobüslerle Türkiye'ye gelen vatandaşlar, dün akşam saatlerinde ilk kafile ile yola çıktı. Bugün de saat 15.00'da 4 otobüsten oluşan grubun Odessa'dan Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Odessa'dan kalkan otobüslerle gelen Türk vatandaşlarının, ilk olarak Romanya'nın Köstence kentine giderek oradan da deniz yoluyla Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

(İHA)

Türk vatandaşları Odessa'dan tahliye ediliyor
Türk vatandaşları Odessa'dan tahliye ediliyor
Türk vatandaşları Odessa'dan tahliye ediliyor

YORUMLAR
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Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı (3) Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı (3) Odessa'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor Odessa'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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