Türk vatandaşları Ukrayna'dan tahliye edildi - Son Dakika

Ukrayna'nın farklı bölgelerinden başkent Kiev'e getirilen Türk vatandaşları, havayolu ile tahliye edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke vatandaşlarını salgın nedeni ile mahsur kaldıkları ülkelerden tahliye ediyor. Türkiye de vatandaşlarını yurtdışından tahliye eden ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye, Ukrayna'ya turizm amaçlı ya da eğitim amaçlı gelip, karantina sebebiyle burada kalmak zorunda olan Türk vatandaşlarının tahliye işlemini akşam saatlerinde başlatırken, yaklaşık 400 kişilik grup başkent Kiev'e getirildi. Tahliye edilen bir Türk vatandaşı, "Zorlu bir süreçten geçtik ama bu akşam sonunda dönüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne bizi burada bırakmadığı için çok teşekkür ederiz. Ukrayna'daki elçilik görevlilerimiz, bulunduğumuz yerden Kiev'e gelebilmemiz için bize 3 otobüs ayarladı ve sosyal mesafe kurallarına uyarak oturuş şeklimiz ayarlandı. Daha sonra başkent Kiev'e girerken ateşimiz ölçüldü form doldurduk. Havalimanına getirildik ve uçağa bindiğimizde de bir form daha dolduracağız. Türkiye'ye inince de 14 günlük karantina sürecimiz başlayacak. Karantina nerde gerçekleşecek bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ukrayna'nın Odessa, Harkov ve başkent Kiev, kentlerinde olmak üzere toplamda 400'e yakın kişinin tahliyesini gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği, tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'da yerleşmiş sürekli ya da geçici oturum almış vatandaşlardan ziyade, eğitim amaçlı ya da turizm amaçlı gelmiş ancak geri dönememiş vatandaşlara tahliye için öncelik sağlandığı ifade edildi. Türkiye Cumhuriyeti Odessa Başkonsolosluğu, Kiev Büyükelçiliği ve Ukraynalı resmi makamlar tarafından organize edilen tahliye işlemi, Türk Havayolları'na ait bir uçakla TK 6880 uçuş kodu ile gerçekleşti.

(İHA)