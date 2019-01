Türk Vatandaşları ve Suriyeliler İçin İstihdam Desteği Projesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi" kapsamında, 14 bin 800 faydalanıcının niteliklerinin ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi sağlanacak.



"Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi"nin açılışı, bir otelde düzenlenen toplantıyla yapıldı.



Toplantıda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin sanata, spora ve ekonomiye katılmalarını sağlayacak politikaların yürütüldüğünü belirtti.



İstihdama katılım için önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan istihdam seferberliği kapsamında çok başarılı sonuçlar alındığını kaydetti.



Erdem, "İstihdamı artırmaya yönelik uyguladığımız 17 farklı prim desteğinden her ay 1,7 milyona yakın işverenimiz, 11 milyondan fazla sigortalımız yararlanıyor. Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004'ten bu yana 146,6 milyar liralık teşvikten işverenlerimizi yararlandırdık. Bugün açılışını yaptığımız 'Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi' ile istihdamı artırmaya yönelik hedeflerimize bir adım daha yaklaşmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.



Bakan Yardımcısı Erdem, sosyal uyumlarına destek olunan her Suriyelinin iç savaş bittikten sonra ülkesine dönüp Türkiye ile dostane ilişkilere katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.



Projeden 14 bin 800 kişi faydalanacak



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da İŞKUR'un "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi" ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamladığını dile getirdi.



Projenin ana eksenini oluşturan yarısı Türk, yarısı Suriyeli 14 bin 800 kişinin iş fonu, aktif iş gücü programlarıyla yetiştirilip istihdam edileceğini kaydeden Uzunkaya, bu kişilere dil eğitimleri, danışmanlık hizmetleri verileceğini söyledi.



Suriyelilerin bulunduğu İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep'te bu programın etkin şekilde uygulanacağını, programın 2021'de biteceğini anlatan Uzunkaya, "Bizim arzumuz belki bu yılın sonunda, hiç olmazsa 2020'nin ilk döneminde bu projeyi tamamlamaktır. Yani zamanından bir yıl öncesinde bu projeyi tamamlamak. Bunu gerçekleştirecek kapasitemizin olduğu aşikardır." dedi.



Uzunkaya, İŞKUR tarafından yılda 500 bin kişinin iş başı programlarından, mesleki eğitim kurslarından, girişimcilik programlarından faydalandırıldığını ve istihdamının sağlandığını söyledi.



İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, "İş başı programlarımıza katılan arkadaşlarımızın istihdam edilmesi, 1 yıl üzeri istihdamda olanların oranı yüzde 91,6'dır. Yani her yüz kişiden 92'si 1 yıl üzeri istihdamda kalmaktadır. 500 bin kişinin bu eğitimlerini gerçekleştiren bu kurum, çok önemsediği bu projeyi amacına uygun şekilde gerçekleştirecektir. Hem Suriyeli kardeşlerimizin hem de Türk vatandaşlarımızın bu projeden istifade etmesini sağlayacağız." ifadesini kullandı.



Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuela Vinals ve Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Strateji ve Operasyon Direktörü Mariam Sherman'ın yanı sıra uluslararası paydaş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumlarından davetliler katıldı.



Proje hakkında



Avrupa Birliği "Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı" (FRIT) kapsamında yürütülecek olan 48 milyon avro bütçeli projeyle Suriyeli sığınmacıların ve Türk vatandaşlarının aktif iş gücü programlarından faydalandırılarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması, İŞKUR'un kurumsal kapasitenin ve çalışma izinleri altyapısının geliştirilmesi amaçlanıyor.



Toplam 30 ay sürecek projenin pilot illeri, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana olacak. Projeyle 7 bin 400'ü Suriyeli sığınmacı, 7 bin 400'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 14 bin 800 kişiye ulaşılması hedefleniyor.



Proje kapsamında faydalanıcıların İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri, Türkçe Dil Eğitimleri, Beceri Eğitim Kursları, Uygulamalı Eğitim Programları ve İş Gücü Piyasası Uyum Programları ile niteliklerinin ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi sağlanacak.

