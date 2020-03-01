Türk vatandaşlarından göçmenlere yardım eli - Son Dakika
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Türk vatandaşlarından göçmenlere yardım eli

11 dakika önce

Türk vatandaşlarından göçmenlere yardım eliTürkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin, bekleyişleri devam ediyor.

Türk vatandaşlarından göçmenlere yardım eli

Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin, bekleyişleri devam ediyor. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gece soğuk hava göçmenlere zor anlar yaşattı. Soğuk hava şartlarında beklemek zorunda kalan göçmenlere Türk vatandaşları sıcak çorba ve süt dağıttı.

Avrupa'ya geçmek için Türkiye'nin dört bir yanından Edirne'ye gelen göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdürüyor. Soğuk hava şartlarında çocukları ile tampon bölgede beklemek zorunda kalan göçmenlere Türk vatandaşlarından yardım gecikmedi. Günlerdir zorlu bekleyişleri devam eden göçmenlere Türk vatandaşları sıcak çorba ve süt yardımında bulundu.

Türk vatandaşlarından göçmenlere yardım eli

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:28 Kaynak: DHA
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