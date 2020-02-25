Türk vatandaşlarını İran'dan getiren uçak Esenboğa'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk vatandaşlarını İran'dan getiren uçak Esenboğa'da - Son Dakika

Türk vatandaşlarını İran'dan getiren uçak Esenboğa'da

6 saat önce

THY'ye ait uçakla İran'dan gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine naklediliyor.

THY'ye ait uçakla İran'dan gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine naklediliyor.

Türk vatandaşlarını İran'dan getiren uçak Esenboğa'da

Türk Hava Yolları, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:07 Kaynak: AA
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