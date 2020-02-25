Türk vatandaşlarını İran'dan getiren uçak Esenboğa'da - Son Dakika

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Türk vatandaşlarını İran'dan getiren uçak Esenboğa'da
6 saat önce
THY'ye ait uçakla İran'dan gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine naklediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:07 Kaynak: AA
THY'ye ait uçakla İran'dan gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine naklediliyor.
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