Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı (6) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı (6) - Son Dakika

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı (6)

23 dakika önce

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı.

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan

Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı (6)

Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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