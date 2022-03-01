Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi - Son Dakika
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Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi

01.03.2022 19:30

- Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştı Türk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını tahliye etmek için başkent Kiev'den kalkan tren Ukrayna'nın sınır kenti Çernihiv'e ulaşmasının ardından otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi.

- Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştı

Türk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi

ÇERNİHİV - Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını tahliye etmek için başkent Kiev'den kalkan tren Ukrayna'nın sınır kenti Çernihiv'e ulaşmasının ardından otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi.

Türkiye, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliye edilmesi için başlattığı seferberlik devam ediyor. Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen tren başkent Kiev'den kalkarak Ukrayna'nın Romanya sınırı yakınındaki Çernihiv'e ulaştı. Trende Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkiye'den yardım isteyen başka ülkelerin vatandaşları da olduğu görüldü. Trenle Çernihiv'e gelen Türk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya ardından yurda getirilecek.

Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşı, 24 saatte Kiev'den Çernivtsi'ye ulaştıklarını ifade ederek, "Mutluyuz. Kurtulduk. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Bize sahip çıktılar" dedi.

Başka bir Türk vatandaşı ise yaptığı açıklamada, "Şükürler olsun. Mutluyuz. Memleketimize döneceğiz" ifadelerini kullanırken, başka bir Türk vatandaşı ise, "Sağ olsun devletimiz Kiev otogarından buraya kadar bizleri güvenli şekilde getirdi. Ama şu anda buradayız güvendeyiz bayrağımızın altında güvende hissediyoruz kendimizi" ifadelerini kullandı.

Trenden inen sivillerin birçoğunun en zor zamanlarda bile hiçbir evcil hayvanını geride bırakmadığı dikkat çekti.

Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi

YORUMLAR
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Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin olduğu otobüsler Türkiye'ye geliyor Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin olduğu otobüsler Türkiye'ye geliyor Kiev'den Türkleri tahliye eden tren Çernivtsi şehrine ulaştı (1) Kiev'den Türkleri tahliye eden tren Çernivtsi şehrine ulaştı (1)

Ukrayna, Romanya, Kiev, Türk, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni Çernihiv'e ulaştıTürk vatandaşları otobüslerle Romanya'ya tahliye edildi - Son Dakika


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