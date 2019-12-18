Türk vatandaşlarının iltica için ilk tercihi yüzde 44 ile Almanya

Son yıllarda Avrupa ülkelerine iltica eden Türkiye vatandaşlarının sayısı hızla artarken 2019 yılında Türklerin ilk tercihi açık ara Almanya oldu. Yılın ilk 9 ayında 19 bin 205 Türk vatandaşı Avrupa ülkelerine iltica ederken, bunların 8 bin 360'ı Almanya'yı tercih etti. Bu da yüzde 44'e karşılık geliyor. Yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine en çok iltica yapan ülke vatandaşları sıralamasında Türkiye 5'inci sırada yer aldı.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 2019 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin ilk kez yapılan iltica istatistiklerini açıkladı. Buna göre Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında AB ülkelerine 166 bin 400 başvuru yapıldı. Bu yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 12 artış demek.