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Türk vatandaşlığına kabul şartlarında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de - Son Dakika

Türk vatandaşlığına kabul şartlarında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de

06.01.2022 03:03
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; yabancı uyruklu kişilerin bazı şartları karşılayarak Türk vatandaşlığına kabulündeki yönetmelikte değişikliğe gidildi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; yabancı uyruklu kişilerin bazı şartları karşılayarak Türk vatandaşlığına kabulündeki yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan, 'Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre; yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına kabulündeki şartlarda değişikliğe gidildi.

Böylelikle, yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına geçişi için istenen yeni şartlar şu şekilde sıralandı: En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen. En az 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen.En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bakalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutma şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen. En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen kişiler.İÇİŞLERİ BÜNYESİNDE KOMİSYON KURULABİLECEKYönetmelik değişikliği ile vatandaşlık kazanma başvurularıyla ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilecek. Vatandaşlık kazanmak için belirtilen kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti yapan kurum tarafından belirlenecek.GELİRLER TL MEVDUATINDA TUTULACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankası'na satılacak. Satım sonucu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, Hazine ve Maliye Bakanlığınca elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden devlet borçlanma araçlarında 3 yıl süreyle tutulacak. Konuya ilişkin uygulama ve esasları Merkez Bankası belirleyecek.

aber: Ferhat EKİNCİ-Caner ÜNVER/ANKARA,


Türk vatandaşlığına kabul şartlarında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de
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Amerikan Doları, Gazete, Döviz, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk vatandaşlığına kabul şartlarında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de - Son Dakika


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