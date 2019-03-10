Türk Vatanını Hiçbir Zalime Teslim Etmeyiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi yıktırmayız, Türk milletini böldürmeyiz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi yıktırmayız, Türk milletini böldürmeyiz. Türk vatanını hiçbir zalime teslim etmeyiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü milli namusa emanettir. Milli namus çiğnenmez, çiğnetilmez." dedi.



Bahçeli, Eskişehir'de Şehit Anıl Gür Spor Salonu'ndaki Cumhur İttifakı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP tarafından halka yapılan haksızlığın diz boyu olduğunu, vicdan sahibi vatandaşların CHP'nin politikalarını meşru sayamayacağını söyledi.



"Hangi helal süt emmiş Eskişehirli kardeşimiz olanları doğru görebilir?" diye soran Bahçeli, şöyle devam etti:



"(Kürdistan'da kazanacağız. Batıda AK Parti ile MHP'ye kaybettireceğiz) diyen bölücüler, CHP ile yan yanadır. Kürdistan neresidir? Vatan tektir, millet tektir, bayrak tektir, devlet tektir, dil tektir. Hangi melun, milleti yenmeye nefesi kafi gelecektir. Türkiye'yi yıktırmayız, Türk milletini böldürmeyiz. Türk vatanını hiçbir zalime teslim etmeyiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü milli namusa emanettir. Milli namus çiğnenmez, çiğnetilmez. Eskişehirli kardeşim bu zillete göz yumamaz. Milli Mücadele'yi boşuna mı verdik? Tarih boyunca onca badireye boş yere mi katlandık? Dağlarda temizlediğimiz teröristleri, belediyelere doldurmaya kimin ne hakkı vardır? CHP Genel Başkanı katıldığı bir televizyon programında YPG'yi kastederek 'Onlar bize mi saldıracak?' diye soruyor. Sonra da dönüp, 'Ben böyle bir şey söylemedim' diyor. Zoru görünce saklanacak yer arıyor. Kıvırmada üstüne yok. Saptırmada ve inkarda eline su dökecek yok."



"Bekanın yaşatılmasını hedefliyoruz"



"Yüzü var utanmıyor, gözü var yaşarmıyor, kalbi var çarpmıyor." diyen Bahçeli, şunları dile getirdi:



"Yalan bunların ruhuna işlemiş, riya bunların felsefesi olmuş. Yalancılık bunların alametifarikası haline gelmiş. Boş konuşuyorlar, yalan konuşuyorlar, kem konuşuyorlar. Üslup bilmiyorlar. Adap bilmiyorlar. Edepten haberleri yok. Karşımıza geçip, siyasi ahlaktan bahsediyorlar. Utanmadan siyasi ahlakımıza ve milliyetçiliğimize laf ediyorlar. Millete yalan söyleyenden adam olmaz. Cumhur İttifakı, 'Türkiye' diyor, zillet ittifakı Kürdistan hayali kuruyor. Cumhur İttifakı haktan, hakikaten ve halktan yana bakıyor. Zillet ittifakı çamur, çürüme, çözülme peşinde koşuyor.



Eskişehir sevdanın, barışın ve sadakatin şehridir. Eskişehir, muhabbetin, merhametin ve muazzez bir duruşun yöresidir. Eskişehir zillete düşmez, hezimete dümen kırmaz. Cumhur İttifakı, Türk milletinin yükseliş umududur, cumhur ile cumhuriyeti bir kez daha kucaklaştıran iradenin ufkudur.

Milli bekamızın muhafazası, milli haklarımızın müdafaası, tarihi ve egemenlik iddialarımızın güvenceye alınması Cumhur İttifakı'nın var oluş sebebidir. 'Beka sorunu' yok diyenler Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıyan şuursuzlardır. 'Nereden çıktı bu beka?' sorusunu soranlar kimlik ve kök sorunu yaşayan mankurtlardır.

Bugünkü şartlarda Türkiye'nin beka sorunu olmadığını, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne de beka açısından bakılamayacağını söyleyenler belanın ta kendileridir.

Biz belayı değil bekanın yaşatılmasını hedefliyoruz."



Bahçeli, Türkiye'nin çok ciddi bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğuna değinerek, iç ve dış güvenlik sorunlarının giderek ağırlaştığını, vatanın içine alan husumet çemberinin giderek daraldığını vurguladı.



"Dünyanın gözü üstümüzdedir"



Kuşatmayı kırmanın, Türkiye'nin huzuruna ve güvenliğine kasteden risk ve tehditleri ortadan kaldırmanın herkesin temel önceliği olduğunu dile getiren Bahçeli, milli birlik ve beraberliğin titizlikle korunması gereken hassas bir dönemde olunduğunu kaydetti.



Bahçeli, kemikleşmiş ön yargı ve kısır çekişmelerin bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, vatan ve millet sevdasıyla hareket edebilme basiretinin muhakkak gösterebilmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin herkesin ortak vatanı olduğuna işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dünyanın gözü üstümüzdedir.

Milli varlığımızı kıskananlar, birlik ve kardeşliğimizi kaldıramayanlar yine hesap yapmakta, yeni senaryolar yazmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti yoğun beka mücadelesi vermektedir.

Bizim için beka, varlık ve birliğimizin kilididir.

Bizim için beka Türklük, Türk milleti, Türk vatanı, Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Bekasız bağımsızlık olmayacağı gibi, geleceğe ulaşmak da mümkün değildir.

Türkiye çok çetin, çok tehlikeli bir süreçten geçmektedir. Devlet milletiyle bir ve beraber olmak durumundadır.

Bizim, zalimlerin karşısında saf saf dizilip etten duvar örmemiz şarttır. Türkiye ile uğraşmak ihanet borsasında karlı bir yatırım olduğundan, bundan pay kapmak, parsa toplamak maksadıyla çok sayıda hain sıraya girmiş haldedir.

Biz bu hain lobisini biliyoruz.

Biz bu Türk ve Türkiye hasımlarının amaçlarını, kullandıkları araçları, arkalarında duran karanlık yüzleri görüyoruz.

Ülkemizin önü kesilmek isteniyor.

Milletimizin ömrü kısaltılmak isteniyor.



Milli bekamızın üstü küllenmek, Türk vatanının bahtı kapatılmak isteniyor.

Bitkin, bezgin ve iç bunalıma hapsolmuş bir Türkiye bekleniyor.

Buna izin vermeyeceğiz, bu zillete seyirci kalmayacağız.

Bu itibarla 'Cumhur İttifakı' diyoruz.

Bu itibarla beka için milli karar azmindeyiz.

Ülkemizin bekası için gösterdiğimiz duruş ve kararlılığı siyaset icabı, zayıflık, sığınma, acizlik zannederek göz ardı edenler, geçen yüzyılın başlarında milletimizi kurtaran ve devletimizi kuran tarihi misyonumuzu tıpkı dönemin işgalcileri gibi fark edememiş olan iş birlikçilerdir.

Biz birlik için 'beka' diyoruz.

Biz gelecek için 'beka' diyoruz.

Biz istiklal için 'beka' diyoruz.

Biz namerde muhtaç olmamak için 'beka' diyoruz. Biz ebediyete kadar yaşamak için beka kararındayız."



"Sokaklar karıştırılmak isteniyor, kutuplaşmalar bileniyor"



MHP Genel Başkanı Bahçeli, akıllarında hep Türkiye'nin olduğunu, Türklüğün bekasının akıllarının mihveri, ahlaklarının mihenk taşı olduğunu ifade etti.



Bu nedenle 31 Mart seçimlerinin Türkiye için demokratik karar anı, dönüm noktası, beka meselesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu seçimlerin kazasız belasız yapılması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne müzahir bir neticenin alınması sistemsel istikrar ve bekamızın geleceği açısından çok önemlidir.

Farkındaysanız sokaklar karıştırılmak isteniyor, kutuplaşmalar bileniyor.

Televizyon ekranlarından korku, öfke ve fitne yayılıyor.

FETÖ-PKK iş bölümü ve görev taksimi yapmış eylem ortakları halinde pusuda bekliyor, el ovuşturup uygun zaman kolluyor.

Terörün hedefi olan güvensizlik, belirsizlik, korku ve kuşku sistematik şekilde tırmandırılıyor.

Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme, yeni bir şer oyun planlanıyor.

Bütün gelişmeler buna işaret ediyor.

Ekonomideki sorunların siyasal tepki ve itiraza dönüştürülerek 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili maksatlı ve marazi bir hazırlık yapılıyor."



"CHP zihniyeti mart ayını çok sever"



CHP'nin bir grup başkanvekilinin 10 Mart'ı işaret ettiğini anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:



"Demişti ki '10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek.' Neden 10 Mart sorusuna da 'Ekonomik ve sosyal gidişatın 31 Mart'ın beklenmesine gerek bırakmayacağını' söyleyerek cevap vermişti.

CHP zihniyeti mart ayını çok sever. Mart geldi mi kanlanır, canlanır.

Çünkü bu CHP ara rejim meraklısıdır, demokrasi dışı arayış sevdalısıdır.

Muhterem Eskişehirliler bugün 10 Mart.

Hodri meydan, kimin ne bildiği varsa söylesin, neye gücü yetiyorsa onu yapmayı denesin.

10 Mart'ı hatırlatıyorum CHP yöneticileri, haydi gücünüz yetiyorsa ben Eskişehir'deyim, Ankara'dayım hadi gelin diyorum.

31 Mart seçimlerinin 10 Mart'ta kesinleşeceğini söyleyenlere diyorum ki yüreğiniz yetiyorsa, cesaretiniz varsa dilinizin altındaki baklayı çıkarın.

Eğer Türkiye'yi karanlığa çekmek için uygun ortam kolluyorsanız, Eskişehir şahit olsun ki sizden hesap sormak, sizin oyunlarınızı alt üst etmek bizim şeref konumuzdur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üstünde tehlikeli polemikler tetiklenip provokasyonlar tertipleniyor. Buna izin vermeyeceğiz. Zillet ittifakının tezgah ve tuzaklarını yine ve kökünden bozacağız."



Bahçeli, Türkiye'nin bekası ve yeni hükümet sisteminin geleceği için 31 Mart seçimlerinin Cumhur İttifakı'nın beklentilerine uygun neticelenmesini istediklerini belirtti.



1 Nisan sabahı büyük Türk milletinin gelecek ülkülerinin, güçlü ve kutlu yükselişinin bir müjdesi olacağını kaydeden Bahçeli, sözlerini şöyle sonlandırdı:



"31 Mart 2019'da milli bekamızın sağlam ve sarsılmaz demokratik esaslara bağlanmasını, Türkiye'nin önünü kesebilecek sinsi kurgu ve kuşatmaların berhava edilmesini amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yol kazasına uğrayıp, bir badireye muhatap kalıp meşruiyetinin tartışmaya açılma riskinin milli irade vasıtasıyla bertarafını amaçlıyoruz. Bu vesileyle bir zamanlar aramızda olup da bir nedenle kopup giden ancak samimi pişmanlık yaşayan her kardeşimi kucakladığımı, onlarla helalleşme arzusu taşıdığımı tekraren ifade ediyorum.

Gayret bizden, takdir Eskişehirli kardeşlerimden.

Sefer bizden, zafer Allah'tan.

Biz Eskişehir'i çok seviyoruz."



(Bitti)

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