Türk ve ABD askeri heyetleri bir araya geldi - Son Dakika

Türk ve ABD askeri heyetleri bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yetkililerinin Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yetkililerinin Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldiğini açıkladı. MSB'den yapılan yazılı açıklamada "Türk ve ABD heyetleri Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya gelmiştir. Görüşmelerde, NATO Kararlı Destek Misyonu'nun bitmesinden sonra Hamid Karzai U/A Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanları görüşülmüştür. Görüşmelere devam edilmesi konusunda taraflar uzlaşmıştır" denildi.



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