Son Dakika Haberleri: Türk ve ABD askerlerinden Suriye sınırında inceleme
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Türk ve ABD askerlerinden Suriye sınırında inceleme

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye sınırının sıfır noktasında incelemelerde bulundu.

Türk ve ABD askerlerinden Suriye sınırında inceleme, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye sınırının sıfır noktasında incelemelerde bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde görevli TSK ve ABD askeri unsurları, askeri araçlarla Suriye sınırının sıfır noktasında çalışma yaptı.

Aralarında mayın arama aracının da bulunduğu zırhlı araçlarla hareket eden her iki askeri ekip, sınır hattını inceledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:32 Kaynak: AA
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