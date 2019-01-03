Son Dakika Haberleri: Türk ve ABD Donanması Doğu Akdeniz'de Eğitim Yaptı

Türk ve ABD Donanması Doğu Akdeniz'de Eğitim Yaptı

1 saat önce

Türk ve ABD donanmasına bağlı gemiler Doğa Akdeniz'de deniz eğitimi gerçekleştirdi.

Türk ve ABD Donanması Doğu Akdeniz'de Eğitim Yaptı, System.String[]
Türk ve ABD donanmasına bağlı gemiler Doğa Akdeniz'de deniz eğitimi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gaziantep, TCG Gemlik fırkateynleri, bir deniz helikopteri ve iki F-16 uçağı ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Porter muhribinin katılımıyla Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda deniz eğitimleri icra edildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:39 Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Amerika Birleşik Devletleri, Akdeniz, Güncel
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