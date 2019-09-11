Son Dakika Haberleri: Türk ve ABD'li askeri yetkiler Şanlıurfa'da
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Türk ve ABD'li askeri yetkiler Şanlıurfa'da

1 saat önce

Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge için Türk ve ABD'li askeri yetkililer Şanlıurfa'ya geldi.

Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge için Türk ve ABD'li askeri yetkililer Şanlıurfa'ya geldi.

Türk ve ABD'li askeri yetkililer, özel uçakla Şanlıurfa Havaalanı'na geldi. Askeri yetkililer, havaalanında bekleyen yaklaşık 10 sivil araçla şehir merkezine doğru hareket etti. Yetkililere polis araçları da eskortluk yapıyor.

(İHA)

Türk ve ABD'li askeri yetkiler Şanlıurfa'da

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
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