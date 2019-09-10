Türk ve ABD'li askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulunuyor
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Türk ve ABD'li askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulunuyorŞANLIURFA - ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen müşterek kara devriyesinin ardından Türk ve ABD'li askeri yetkililer sınırda incelemede bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:14 Kaynak: İHA
Türk ve ABD'li askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulunuyor
ŞANLIURFA - ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen müşterek kara devriyesinin ardından Türk ve ABD'li askeri yetkililer sınırda incelemede bulunuyor.
Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor. ABD ile birlikte Pazar günü gerçekleştirilen müşterek kara devriyesinin ardından Türk ve ABD'li askeri yetkililer sınırda incelemede bulunuyor. Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde araçlarla sınır hattında giden yetkililer incelemelere devam ediyor.
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