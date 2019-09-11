Son Dakika Haberleri: Türk ve ABD'li komutanlar Suriye sınırında
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Türk ve ABD'li komutanlar Suriye sınırında

34 dakika önce

Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge oluşturulması için yürütülen çalışmalar kapsamında Türk ve ABD'li komutanlar Suriye sınırına geldi.

Türk ve ABD'li komutanlar Suriye sınırında, System.String[]

Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge oluşturulması için yürütülen çalışmalar kapsamında Türk ve ABD'li komutanlar Suriye sınırına geldi.


Özel bir uçakla Şanlıurfa Havalimanı'na gelen Türk ve ABD'li askeri yetkililer, buradan ise sivil araçlarla Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine doğru hareket etmişti. Akçakale ilçesine ulaşan komutanlar, 3. Hudut Alay Komutanlığındaki Müşterek Harekat Merkezi'ne geçti. Komutanların, sınır hattında ve müşterek devriye yapılan bölgelerde inceleme yapması bekleniyor - GAZİANTEP

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
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